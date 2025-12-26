Сєнкевич виступив за модернізацію нових очисних споруд коштом європейського кредиту під гарантії України

Міський голова Миколаєва Олександр Сєнкевич, фото «МикВісті»

Мер Миколаєва Олександр Сєнкевич підтримує модернізацію нових водоочисних споруд за кредит від Європейського інвестиційного банку, але вважає, що сплачувати його має держава.

Таку думку міський голова озвучив у коментарі кореспонденту «МикВісті».

Як відомо, спочатку на будівництво нових водоочисних споруд для Миколаєва планували брати кредит ЄІБ, ще частину мала надати Данія у якості гранту. На реалізацію цього проєкту потрібно було кілька років і це мало допомогти забезпечити місто водою, якості європейських стандартів.

Реклама

Але згодом голова Держагентства відновлення Серій Сухомлин сказав, що від цієї ідеї відмовились. І побудувати нові водоочисні споруди вирішили за державні кошти — ті, які вдалося зекономити під час будівництва нового водогону для міста.

Звідки ідея модернізувати нові очисні для Миколаєва?

Мер нагадав, що питанням повернення якісної води у Миколаїв займалася французька компанія Egis. За результатами дослідження, фахівці визначили дві потреби, додав він. Перша — побудувати новий водогін для Миколаєва, замість зруйнованого росіянами дніпровського.

— Компанія рік досліджувала п'ять різних можливих точок водозабору, розробила техніко-економічне обґрунтування і обрала серед п'яти точок найефективнішу — на річці Південний Буг. Далі ці дослідження лягли у фундамент будівництва нового водогону, який сьогодні вже побудований, працює і передає воду з річки Південний Буг до міста Миколаєва, — пояснив Олександр Сєнкевич.

Друга потреба, яку визначили фахівці Egis, побудувати нові очисні води.

— Задача президентом України була поставлена не побудувати водогін, а повернути питну воду в місто Миколаїв. В процесі будівництва водогону всі зрозуміли, що потрібно модернізувати очисні споруди. В ТЕО Egis було будівництво водогону, а також нових очисних споруд. Egis запропонувало технічні рішення і передало їх нам. Ми продовжили цю роботу з Європейським інвестиційним банком і почали оцінювати, скільки це може коштувати, — сказав Олександр Сєнкевич.

Мер додав, що після завершення будівництва нового водогону для Миколаєва за кошти держави, Держагентство відновлення вирішило також побудувати нові очисні — станцію фільтрації води.

Нові очисні для Миколаєва, фото: підрядна компанія «Автострада»

Це дозволить робити воду питною навіть з солоних альтернативних джерел

Однак, каже Олександр Сєнкевич, Миколаїв не відмовляється від кредитних коштів Європейського інвестиційного банку і планує їх витратити на модернізацію нових очисних, що дозволить очищувати воду до рівня питної навіть з річки Інгулець, яка є альтернативним джерелом для міста.

— Ми продовжуємо казати про те, що модернізувати систему водоочищення в Миколаєві потрібно. А нова система подачі води зараз не дає нам можливості забезпечення з альтернативних джерел. Тобто у випадку, якщо буде зруйнована труба чи будуть якісь викиди в річку Південний Буг, альтернативного джерела знову немає. Тому ним для нас залишається річка Інгулець, яка є солоною. Очисні споруди, які сьогодні будуються агенцією відновлення, не зможуть очистити воду від солі. Тобто фактично вони не зможуть довести інгулецьку чи будь-яку іншу воду до рівня питної. Саме тому Egis передбачили будівництво нових очисних напірного типу, з мембранами і так далі, — пояснив Олександр Сєнкевич.

Він розповів, що міська влада продовжує співпрацю з Європейським інвестиційним банком у напрямку очищення води для Миколаєва до рівня питної, зокрема з альтернативних солоних джерел.

— На сьогоднішній день ми продовжуємо роботу з ЄІБ. В напрямку того, щоб після будівництва цих очисних споруд, які зараз будуються, змінити технологію і ТЕО, яке було зроблено компанією Egis. Тобто сьогодні ведеться робота для того, щоб визначити вартість добудови цих споруд, щоб вони могли очищати воду і з Південного Бугу, і з Інгульця, і з Південного Бугу, наприклад, біля міста Миколаєва. Ми зараз очікуємо технічну документацію по тим очисним, які зараз будуються, — каже мер.

Нові очисні для Миколаєва, фото: підрядна компанія «Автострада»

Мер вважає, що кредит від ЄІБ має сплатити держава з активів РФ

Олександр Сєнкевич також вважає, що зобов'язання по кредиту ЄІБ має взяти на себе держава.

— Миколаїв сьогодні з нашим рівнем доходів міста, з рівнем видатків, з кредитами, які вже є, не може взяти ще додаткові. Тому ми звернулися до держави, для того, щоб вона забезпечила нам фінансування цього проєкту державними коштами. Тобто щоб кредит був виданий ЄІБом не на місто Миколаїв, а на державу. Те, що відбулося на Дніпрі — підрив цієї станції і таке інше — це не вина миколаївців. Тобто ми жертви в цьому випадку, ми жертви того, що Росія зруйнувала. І тому перекладати на плечі миколаївців цю біду буде нечесно. Якщо держава може отримати ці гроші як виплату заморожених активів Російської Федерації і компенсувати собі їх в майбутньому через Мінфін на цей кредит, я вважаю, це буде справедливо, — пояснив свою позицію міський голова.

Нові очисні для Миколаєва, фото: підрядна компанія «Автострада»

Частину коштів у якості гранту може надати Данія

Він також додав, що частину коштів у якості грантової допомоги планує надати Данія.

— Окрім цього у нас були попередні перемовинами з офісом посольства Данії і в своєму трирічному стратегічному плані співпраці з Миколаєвом Данія вже заклала грантові кошти на підтримку цього проєкту. Тобто є кредитні гроші ЄІБ, плюс грантові кошти Данії, — сказав Олександр Сєнкевич.

А яким буде тариф?

За його словами, після запуску питної води у Миколаїв тариф збільшиться. Однак яким він буде у разі додаткової модернізації за кошти ЄІБ — наразі невідомо.

— Для цього потрібно провести розрахунки. На сьогодні вже збільшуватиметься тариф на водовідведення, бо збільшилась електроенергія там в три чи більше разів, мінімальна зарплата збільшилась. Тобто тариф вже сьогодні не відповідає критично. Тому вже на сьогодні ми бачимо, що коли в Миколаєві з'явиться питна вода, то звичайно, що тариф збільшиться, — сказав міський голова.

Нові очисні для Миколаєва, фото: підрядна компанія «Автострада»

Читайте також статтю «МикВісті» «Коли Миколаїв отримає питну воду у кранах і скільки за неї доведеться платити?». Там зокрема розповідається, що очищену воду обіцяють запустити вже у січні, але повноцінно водоочисні споруди запрацюють у березні 2026 року.

Водогін для Миколаєва. Трохи історії

З моменту як російські війська пошкодили водогін, що забезпечував Миколаїв водою, минуло вже більше трьох років. Відтоді майже півмільйонне місто залишилось без без централізованого постачання якісної води.

Увесь цей час миколаївці отримували воду з резервного джерела, що викликає багато питань до якості такої води та вмісту солей у її складі. Солона вода пошкодила 1200 кілометрів водопровідної мережі міста. Директор «Миколаївводоканалу» Борис Дуденко повідомив, що замінити усю протяжність мережі, що зазнала руйнувань через подачу солоної води, неможливо.

Довгий час представники державної та місцевої влади шукали варіанти, як можна відновити питне водопостачання у Миколаєві. Остаточне рішення знайшли у 2024 році: новий водогін прокладатимуть з Нової Одеси, а гроші виділили з держбюджету.

Служба відновлення області навіть обрала підрядників, які працюватимуть за принципом «проєктуй-будуй». Ними стали три компанії, кожна з яких відповідає за одну з трьох ділянок робіт: «Укртрансміст», «Ростдорстрой» та «Автострада». Однак згодом і замовника, і підрядника будівництва змінили. Замовником будівництва нового водогону стала Служба відновлення та розвитку інфраструктури у Дніпропетровській області, а підрядником — група компаній «Автострада».