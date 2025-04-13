Відразу після запуску нового водогону миколаївці не отримають ідеальну воду, – Сухомлин

Сергій Сухомлин та Віталій Кім на виїзній нараді на місці будівництва водогону. Фото: Миколаївська ОВА

Після запуску нового водогону в Миколаєві вода в кранах не буде відразу «ідеально» чистою — на це потрібно кілька тижнів.

Про це повідомив голова Держагентства відновлення та розвитку інфраструктури Сергій Сухомлин, пояснивши, що систему потрібно буде «прогнати» та очистити.

Як відомо, прокласти новий водогін до Миколаєва та зробити для нього водозабір із Південного Бугу поблизу Нової Одеси обіцяють до липня 2025 року.

— Робили декілька аналізів — дуже непогана якість води, набагато краще, ніж навіть була там попередня точка забору в місті Миколаєва. Солі нема. Іноді, в деякі місяці, це жовтень, є трохи більше марганцю, але ми передбачаємо заходи, як його прибрати. Щоб миколаївці не налаштовувалися на те, що 1 серпня, наприклад, вони відкриють воду — ідеальна вода піде одразу. Навіть якщо все буде по плану, і ми побудуємо очисні споруди, потрібно буде деякий час, 2-3 тижні для того, щоб прогнати всю цю систему, — пояснив він.

Водогін для Миколаєва

З моменту як російські війська пошкодили водогін, що забезпечував Миколаїв водою, минуло вже майже три роки. Відтоді майже півмільйонне місто залишилось без без централізованого постачання питної води. Зараз миколаївці отримують воду з резервного джерела, що викликає багато питань до якості такої води та вмісту солей у її складі.

Солона вода пошкодила 1200 кілометрів водопровідної мережі міста. Директор «Миколаївводоканалу» Борис Дуденко повідомив, що замінити усю протяжність мережі, що зазнала руйнувань через подачу солоної води, неможливо. Станом на серпень 2024 року вдалося замінити лише близько 3 кілометрів мережі.

Увесь цей час представники державної та місцевої влади шукали варіанти, як можна відновити питне водопостачання у Миколаєві. Остаточне рішення знайшли у 2024 році: новий водогін прокладатимуть з Нової Одеси, а гроші виділили з держбюджету.

Служба відновлення області вже обрала підрядників, які працюватимуть за принципом «проєктуй-будуй». Ними стали три компанії, кожна з яких відповідає за одну з трьох ділянок робіт: «Укртрансміст», «Ростдорстрой» та «Автострада».

Майбутній водогін для Миколаєва обіцяють побудувати та запустити до осені 2025 року, сказав голова Держагентства відновлення Сергій Сухомлин.

Але досі залишилось невирішеним питання, якою проєктною потужністю буде новий водогін: з одного боку є думка, що в Миколаєві зменшилось споживання води, а тому потрібно робити новий розрахунок, з іншого — обмеження кількості води може прямо впливати на майбутній розвиток міста та промисловості у ньому.

Ще під час конференції у Берліні у 224 році перший віцеспікер Верховної Ради Олександр Корнієнко, відповідаючи на запитання «МикВісті», заявив, що відсутність питної води у Миколаєві — одна з найбільших проблем в Україні, яку в найближчий час має вирішити держава.

А президент Володимир Зеленський доручив будувати новий водогін для забезпечення Миколаєва питною водою «по швидкому варіанту» — питна вода має бути до літа 2025 року. Уряд уже схвалив відповідну програму.

На водогоні для Миколаєва збираються встановити сонячні електростанції, що дозволить зменшити вартість тарифу на воду для містян, повідомив очільник ОВА Віталій Кім.

Водночас у підрядній компанії «Автострада» пояснили, що прокласти новий водогін для Миколаєва вирішили з Нової Одеси, оскільки там розташована «найближча ділянка, де питна вода доброї якості».

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