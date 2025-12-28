УКС: На завершення відбудови ліцею Аркаса потрібно ще 2 роки

У Миколаєві почали відбудову гімназії імені Миколи Аркаса, березень 2025 року, фото «МикВісті»

Відбудову зруйнованої ракетним ударом будівлі ліцею імені Миколи Аркаса планують завершити у кінці 2027 року.

Про це повідомив керівник управління капітального будівництва Миколаївської міської ради Олексій Савчук в ефірі телеканалу «Март».

— Це дуже великий і складний об'єкт. Це правда. Дуже великий об'єм робіт зроблений і ще більше треба зробити. Тому маємо надію, що наприкінці 2027 року ми зможемо отримати готовий повноцінний об'єкт, — сказав Олексій Савчук.

Реклама

Наразі там тривають стабілізаційні роботи, пояснив він. Їх мають завершити до березня 2026 року.

— Вони мають завершитись приблизно у першому кварталі наступного року. Ми зіштовхнулися з великою кількістю таких складних робіт як підсилення фундаменту, що не було передбачено в проєкті. Цього просто неможливо було побачити, — сказав Олексій Савчук.

Ліцей імені Аркаса під час війни

Історичну будівлю гімназії імені Миколи Аркаса було зруйновано 1 листопада 2022 року під час бомбардування Миколаєва російськими військами. Внаслідок обстрілу в гімназії впала частина стіни, відкрився внутрішній простір шкільних кабінетів, було пошкоджено дах над фасадом.

Українські архітектори представили послу Данії Оле Егбергу Міккельсену варіанти відновлення та реставрації ліцею. Своєю чергою він запевнив, що міська влада сама обиратиме варіант відбудови. Після чого мер Олександр Сєнкевич повідомив, що ліцей відновлять зі збереженням його автентичного вигляду.

Роботи з відбудови ліцею почалися ще взимку 2025 року. Його відбудову фінансує уряд Данії, а виконання робіт контролює Офіс ООН з обслуговування проєктів (UNOPS). Загалом історичну будівлю навчального закладу відбудовуватимуть у три етапи:

Протиаварійні роботи: демонтаж аварійних конструкцій будівлі.

Стабілізаційні роботи: капітальний ремонт даху і стін; відновлення фасадної частини, але без поновлення орнаментів та інших оздоблювальних елементів; підготовка під улаштування укриття.

Відновлення навчального процесу: ремонт приміщень будівлі ліцею та облаштування укриття. Ще триває розробка проєктної документації на внутрішні роботи.

Підрядник під контролем інженерів UNOPS уже демонтував більшість аварійних конструкцій. Наразі виконується підсилення фундаменту, що власне і дозволить облаштувати підземне укриття. Також значний обсяг робіт здійснено з відновлення покрівлі.

Читайте також статтю «МикВісті» «Не втратити будівлю. У Миколаєві почали відбудову гімназії Аркаса». Відновити зруйнований фасад будівлі планували до жовтня 2025 року.