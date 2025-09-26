«Відновили покрівлю, готуємось облаштовувати укриття», — в UNOPS розповіли, що задоволені ходом відбудови ліцею Аркаса

Зруйнована будівля ліцею імені Миколи Аркаса у Миколаєві, вересень 2024 року. Фото: «МикВісті»

У Миколаєві продовжують роботи з відновлення зруйнованої ракетним ударом будівлі ліцею імені Миколи Аркаса. Наразі підрядна компанія вже відновила частково покрівлю і готується до облаштування підземного укриття.

Про це «МикВісті» розповіла проєктна менеджерка UNOPS Тереза Молеро Родріґес.

Зазначимо, що роботи почалися ще взимку 2025 року. Підрядник під контролем інженерів UNOPS уже демонтував більшість аварійних конструкцій. Наразі виконується підсилення фундаменту, що власне і дозволить облаштувати підземне укриття. Також значний обсяг робіт здійснено з відновлення покрівлі.

— Загалом, ми задоволені просуванням робіт. Ми суттєво наблизились до цілі стабілізації, аби будівля перестала бути аварійною і була готова до повної реставрації, — зазначила вона.

Крім того, в UNOPS нагадали, що Данія нещодавно запустила нову Перехідну Програму підтримки України на 2025-2028 роки. Вона передбачає виділення понад 430 мільйонів доларів, і 60% цих коштів спрямовані саме на Миколаївщину.

— Програма має покрити і повне відновлення ліцею імені Аркаса під управлінням ЮНОПС. Перемовини щодо угоди між Данією і ЮНОПС стосовно цього питання вже на заключних стадіях, і ми маємо надію, що скоро зможемо впевнено вести мову про повне відновлення ліцею, — додали в UNOPS.

Нагадаємо, що ще у квітні 2025 року в будівлі ліцею імені Миколи Аркаса відкопали підземний хід на рівні фундаменту, знайдений під час протиаварійних робіт. У UNOPS повідомили, що знахідка частково скоригує проєкт, але несуттєво.

Ліцей імені Аркаса під час війни

Історичну будівлю Першої української гімназії імені Миколи Аркаса було зруйновано 1 листопада 2022 року під час бомбардування Миколаєва російськими військами. Внаслідок обстрілу в гімназії впала частина стіни, відкрився внутрішній простір шкільних кабінетів, було пошкоджено дах над фасадом.

Згодом в управлінні освіти Миколаївської міської ради повідомили, що будівлю ліцею відновлять коштом Данії. Пізніше українські архітектори представили послу Данії Оле Егбергу Міккельсену варіанти відновлення та реставрації ліцею імені Миколи Аркаса. Водночас він запевнив, що міська влада Миколаєва сама обиратиме варіант відбудови.

Мер Олександр Сєнкевич повідомив, що ліцей відновлять зі збереженням його автентичного вигляду. А начальник управління культури міської ради Юрій Любаров розповів про один із варіантів реконструкції зруйнованого фасаду Першої української гімназії імені Аркаса. Він запропонував зберегти зруйновану частину фасаду в скляному «акваріумі», зміцнюючи при цьому перекриття між поверхами, а іншу частину фасаду реставрувати класичним способом до автентичного стану.

Водночас у капітальних видатках бюджету Миколаєва на 2023 рік вартість проєкту реконструкції гімназії імені Аркаса, згідно з документом, становить 300 мільйонів гривень. Строк відбудови був вказаний до кінця 2030 року.

Після цього Управління капітального будівництва міської ради замовило коригування науково-проектної документації щодо реставрації гімназії імені Аркаса.

Читайте також статтю «МикВісті» «Не втратити будівлю. У Миколаєві почали відбудову гімназії Аркаса». Відновити зруйнований фасад будівлі планують до жовтня 2025 року.