Підрядник розпочав відбудову ліцею Аркаса у Миколаєві: відновити фасад панують до жовтня 2025 року

Будівля ліцею імені Миколи Аркаса, січень 2025 року, фото «МикВісті»

Підрядник розпочав роботи з відбудови історичної будівлі ліцею імені Миколи Аркаса. Відновити зруйнований фасад будівлі планують до жовтня 2025 року.

Про це йдеться у статті «МикВісті» «Не втратити будівлю. У Миколаєві почали відбудову гімназії Аркаса».

На сьогодні навколо будівлі ліцею встановили будівельний паркан, за ним — працівники підрядної організації, які вже працюють над відновленням історичної будівлі. Поки вони лише «стабілізували» стіни, стелю та розібрали аварійні ділянки будівлі, повідомив виконроб підрядної компанії «Моноліт-центр» Олександр Мараховський.

— Для безпеки трошки розібрали те, що нависало. Готуємо будівлю для масштабної розборки. Процес триває, і ми зараз проводимо внутрішні роботи — демонтуємо підлогу. Тут буде великий об'єм робот. Тому працюємо, — сказав він.

Будівля ліцею імені Миколи Аркаса, січень 2025 року, фото «МикВісті»

Будівля ліцею імені Миколи Аркаса, січень 2025 року, фото «МикВісті»

Але загалом відновлення будівлі ліцею імені Аркаса набагато масштабніший процес, який включає у себе три основні етапи, повідомив директор управління капітального будівництва Олексій Савчук. Етапи відбудову ліцею передбачають:

Протиаварійні роботи: демонтаж аварійних конструкцій будівлі.

Стабілізаційні роботи: капітальний ремонт даху і стін, відновлення фасадної частини та підготовка під улаштування укриття.

Відновлення навчального процесу: ремонт приміщень будівлі ліцею та облаштування укриття. Ще триває розробка проєктної документації на внутрішні роботи.

Будівля ліцею імені Миколи Аркаса, січень 2025 року, фото «МикВісті»

Після завершення усіх цих етапів учні гімназії імені Аркаса зможуть повернутися за парти. Однак точну дату, коли це станеться напевно, зараз назвати важко, каже директор Управління капбудівнитцва. Лише фасад будівлі ліцею планують відновити до жовтня 2025 року, додав він.

— Зараз роботи виконуються згідно календарного плану, який був укладений та погоджений, у тому числі з урядом Данії. Якщо все буде добре, то можна сказати, що в жовтні буде відновлено конструктивний елемент (фасад будівлі, — прим.), щоб зберегти цю пам'ятку архітектури, — сказав Олексій Савчук.

Наразі UNOPS працює над розробкою проєкту на завершальний етап відбудови ліцею. Однак це займе деякий час, оскільки проєкт ще має пройти експертизу, а після — потрібно провести тендер на пошук підрядника, який займатиметься облаштуванням укриття на внутрішнім ремонтом будівлі ліцею.

— Ми розуміємо, що цього року діти, на жаль, не зможуть вийти навчатися, але разом з урядом Данії ми робимо усе, що можемо, щоб це відбулося якомога швидше. Дякуючи їм це відбувається саме так, — пояснив Олексій Савчук.

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Ліцей імені Аркаса під час війни

Історичну будівлю Першої української гімназії імені Миколи Аркаса було зруйновано 1 листопада 2022 року під час бомбардування Миколаєва російськими військами. Внаслідок обстрілу в гімназії впала частина стіни, відкрився внутрішній простір шкільних кабінетів, було пошкоджено дах над фасадом.

Згодом в управлінні освіти Миколаївської міської ради повідомили, що будівлю ліцею відновлять коштом Данії. Пізніше українські архітектори представили послу Данії Оле Егбергу Міккельсену варіанти відновлення та реставрації ліцею імені Миколи Аркаса. Водночас він запевнив, що міська влада Миколаєва сама обиратиме варіант відбудови.

Мер Олександр Сєнкевич повідомив, що ліцей відновлять зі збереженням його автентичного вигляду. А начальник управління культури міської ради Юрій Любаров розповів про один із варіантів реконструкції зруйнованого фасаду Першої української гімназії імені Аркаса. Він запропонував зберегти зруйновану частину фасаду в скляному «акваріумі», зміцнюючи при цьому перекриття між поверхами, а іншу частину фасаду реставрувати класичним способом до автентичного стану.

Водночас у капітальних видатках бюджету Миколаєва на 2023 рік вартість проєкту реконструкції гімназії імені Аркаса, згідно з документом, становить 300 мільйонів гривень. Строк відбудови був вказаний до кінця 2030 року.

Після цього Управління капітального будівництва міської ради замовило коригування науково-проектної документації щодо реставрації гімназії імені Аркаса.