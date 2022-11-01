В ночь на 1 ноября российские войска попали ракетами С-300 в историческое здание Николаевского лицея имени Николая Аркаса (бывшая Первая украинская гимназия им. Николая Аркаса).

Об этом сообщает корреспондент «НикВести».

Отметим, что данное здание включено в государственный список недвижимых памятников архитектуры местного значения, как дом школы, где учился Виктор Хоменко, юный разведчик, участник подпольной организации «Николаевский центр» времен Второй мировой войны, и как дом Мариинской гимназии, построенный в 1892 году по проекту архитектора Евгения Штукенберга.

Лицей никогда не менял своего статуса и с момента открытия являлся учебным заведением. Он ведет свое начало с 1863 года, когда было открыто Николаевское женское училище 1-го разряда. С сентября 1870 - Николаевская первая Мариинская женская гимназия, которая работала до 1918 Позже - средняя школа № 5. С 1993 там начала работать Украинская педагогическая гимназия, которая реорганизована 12 декабря 1998 в Первую украинскую гимназию.

Распоряжением Кабинета Министров Украины от 24 февраля 2003 г. № 104-р гимназии присвоено имя Николая Аркаса, выдающегося украинского историка, композитора, общественного деятеля.

В 2021 году заведение изменило тип по гимназии на лицей в рамках реформы системы образования.

Современный вид лицея до ракетного удара

Российские войска обстреляли учреждение во второй раз. Однако на этот раз ракета попала прямо в здание.

Разрушение российскими террористами уникального учебного заведения и архитектурного памятника прокомментировал языковой омбудсмен Тарас Кремень.

— Все украинское в Николаеве, демонстрирующее достоинство, дух и победу, — в эпицентре вражеских обстрелов. Среди них, причем во второй раз, — Первая украинская гимназия имени Николая Аркаса. Названа в честь будителя потомков бугских козаков, автора оперы «Екатерина», «Истории Украины-Руси» и основателя «Просвіти», она всегда была под прицелом российских воров. Имя Николая Аркаса, как и всей семьи греков-адмиралов, национально сознательной когорты выпускников, уничтожали системно и сознательно. Первая аркасовская семья, мы с тобой! Мой Николаев, ты — несокрушимый. Победим!, – написал Тарас Кремень.

Фоторепортаж

Фото: Сергей Овчаришин, «НикВести».

Напомним, около полуночи 1 ноября российские войска обстреляли Николаев из систем С-300. Попадания зафиксированы в центре города по жилым кварталам. После обстрела в одной из локаций произошел пожар. Информация о пострадавших уточняется, но сейчас известно минимум об одной погибшей женщине.