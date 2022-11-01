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Около полуночи 1 ноября российские войска обстреляли Николаев из систем С-300.
Попадания зафиксированы в центре города по жилым кварталам. После обстрела в одной из локаций произошел пожар.
Информация о пострадавших уточняется, но сейчас известно минимум об одной погибшей женщине.
На месте продолжают работать спасатели, медики и волонтеры.
Ранее сообщалось, что российские оккупанты ударили по двум портовым гражданским буксирам, которые транспортировали зерно возле Очакова. Два члена экипажей погибли, один из раненых спасен, судьба еще одного – неизвестна.
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Около полуночи 1 ноября российские войска обстреляли Николаев из систем С-300.
Попадания зафиксированы в центре города по жилым кварталам. После обстрела в одной из локаций произошел пожар.
Информация о пострадавших уточняется, но сейчас известно минимум об одной погибшей женщине.
На месте продолжают работать спасатели, медики и волонтеры.
Ранее сообщалось, что российские оккупанты ударили по двум портовым гражданским буксирам, которые транспортировали зерно возле Очакова. Два члена экипажей погибли, один из раненых спасен, судьба еще одного – неизвестна.