Фото: Аркадий Дабяган/Facebook

Около полуночи 1 ноября российские войска обстреляли Николаев из систем С-300.

Попадания зафиксированы в центре города по жилым кварталам. После обстрела в одной из локаций произошел пожар.

Информация о пострадавших уточняется, но сейчас известно минимум об одной погибшей женщине.

На месте продолжают работать спасатели, медики и волонтеры.

Фото: Аркадий Дабяган/Facebook

Фото: Отряд быстрого реагирования Красного Креста/Facebook Фото: Отряд быстрого реагирования Красного Креста/Facebook Фото: Отряд быстрого реагирования Красного Креста/Facebook

Ранее сообщалось, что российские оккупанты ударили по двум портовым гражданским буксирам, которые транспортировали зерно возле Очакова. Два члена экипажей погибли, один из раненых спасен, судьба еще одного – неизвестна.