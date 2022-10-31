Российскую оккупанту ударили по двум портовым гражданским буксирам, которые транспортировали зерно возле Очакова. Два члена экипажей погибли, один из ранений спасен, судьба еще одного – неизвестна.

Об этом сообщает Оперативное командование «Юг».

Враг продолжает обстрелы портовой инфраструктуры на Очаковском направлении.

— В результате попадания по двум портовым гражданским буксирам, задействованным в транспортировке баржи с зерном, возник пожар, потеряно управление суднами, – говорится в сообщении.

Там добавили, что противник продолжает обороняться и пытается удержать занятые рубежи. В то же время, готовится к эвакуации отдельных подразделений и военной техники из правобережной части Херсонской области. Для этого собирают по пунктам базирования плавсредства речного флота, устанавливают понтонные переправы, пытаются использовать те же альтернативные способы переправки через Днепр, которыми заменяют поврежденные мосты.

— Две баржи при таких альтернативных перевозках успешно уничтожены подразделениями Сил обороны Украины в районе Антоновского моста на прошлой неделе. Также подтверждено уничтожение колонны военной техники, – добавили в командовании.

Напомним, в Херсонской области российские войска забрали 13 судов николаевской компании «Грейн-Трансшипмент» и используют их для строительства понтонных переправ, необходимых для опрокидывания техники.