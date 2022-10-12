В Херсонской области российские войска забрали 13 суден николаевской компании «Грейн-Трансшипмент» и используют их для строительства понтонных переправ, необходимых для переброски техники.

Об этом сообщил сооснователь компании, депутат Николаевского облсовета Евгений Игнатенко.

Он рассказал, что в декабре прошлого года ООО «Грейн-Трансшипмент»/Grain-Transshipment LLC приобрела Пятый Затон в Херсоне.

— 6 лет мы инвестировали, создавали новые рабочие места, платили налоги и главное – занимались развитием речной инфраструктуры. Именно для этого мы и купили Пятый Затон, который символически назвали Жемчужиной Херсона. По краткосрочной стратегии развития мы должны создать там базу флота, поэтому незадолго до начала войны мы переправили туда половину всего нашего флота – 15 суден, где занимались саморемонтом, модернизацией и готовились к открытию навигации-2022. По долгосрочной стратегии мы планировали создать там речной транзитный хаб, соединить его с нашей Жемчужиной Днепра и развивать до неслыханных масштабов, — рассказал Евгений Игнатенко.

Соучредители компании Евгений Игнатенко и Александр Григоренко

Однако планы компании 24 февраля разрушила война. Флот остался в Херсоне вместе с персоналом. Как отметил Евгений Игнатенко, все это время люди продолжали получать зарплату, а также общество платило все коммунальные услуги подконтрольным Украине учреждениям. Однако компания потеряла связь с работниками, а почти весь флот — 13 из 15 судов — был похищен захватчиками.

— Оккупанты уничтожили то, что мы создавали долгое время. Впервые, 2 августа, орки забрали первую нашу баржу, на следующий день – еще одну и 4 августа – три. Сразу их стали использовать для создания понтонной переправы. 14 сентября забрали еще 6 единиц флота и 20 – одну. Сейчас там осталось еще 3 суда, и их судьба известна, ведь мы знаем, как действуют оккупанты, поэтому это только дело времени. Этими 15 судами нам удавалось транспортировать по Днепру в порты Николаева и «Большую Одессу» значительное количество от общего груза, который экспортируется в Украину в целом. Благодаря этому флоту мы были одними из лидеров годового транспорта, поэтому он играл действительно важную роль в логистике нашей компании. Враги забрали нашего первенца – баржу «Грейн-1» и вместе с другими используют для переправы личного состава и БК. Некоторые танкеры были с грузом, поэтому это в очередной раз доказывает, что оккупанты – мародеры и преступники, которые сгребают все на своем пути, — добавил совладелец компании.

По его информации, похищения происходили под руководством нового «начальника» Херсонского морпорта, назначенного оккупационными властями – Андрея Харитонова.

— Ну очень интересная личность! Ранее он занимал руководящую должность на Херсонском судостроительном заводе, входящем в объединение пророссийского олигарха Вадима Новинского, а в 2015 году баллотировался в Херсонский горсовет от партии «Наш край». К счастью, его не избрали, но это не помешало ему совершать военные преступления совместно с оккупационными властями. Именно поэтому недавно Служба Безопасности Украины сообщила ему о подозрении в госизмене, и по соответствующей статье Уголовного Кодекса, он получит либо 15 лет тюрьмы, либо пожизненное заключение. Деньги все же пахнут, и думаю, Харитонов уже начинает это понимать. Каждый, кто выбрал предать свою страну, будет об этом сожалеть, а главное – отвечать за все преступления. Мы же, в свою очередь, имеем стимул еще больше работать, чтобы восстановить все потерянное и сделать еще лучше после победы Украины, — добавил Евгений Игнатенко.

Ранее сообщалось, что в Херсонской области оккупанты строят понтон из краденых у украинских предпринимателей барж. В частности, часть из них принадлежит николаевскому предприятию «Нибулон».

Напомним, что в 2020 году николаевская компания «Грейн - Трансшипмент» победила в номинации «Возрождение флота" в Национальном морском рейтинге.