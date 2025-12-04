  • четвер

«Вибухова» сварка: в Одесі чоловік підірвав дві гранати під час сімейного конфлікту

В Одесі чоловік 3 грудня підірвав дві гранати під час сімейного конфлікту. Фото: поліція ОдещиниВ Одесі чоловік 3 грудня підірвав дві гранати під час сімейного конфлікту. Фото: поліція Одещини

Увечері 3 грудня в одній із квартир багатоповерхівки в Пересипському районі Одеси пролунали вибухи, внаслідок чого постраждали двоє людей.

Як повідомляє поліція Одеської області, за попередніми даними, між 34-річною жінкою та її 44-річним чоловіком виник конфлікт. У розпал сварки останній нібито вихопив та підірвав дві гранати. Унаслідок вибухів обоє отримали тілесні ушкодження та були госпіталізовані.

Наразі правоохоронці відкрили два кримінальні провадження: замаху на умисне вбивство, вчиненого способом, небезпечним для життя багатьох осіб та за незаконне поводження з боєприпасами. Максимальне покарання за ці злочини — довічне позбавлення волі.

Досудове розслідування триває, слідчі встановлюють усі обставини події.

Нагадаємо, раніше «МикВісті» писали, що у Миколаєві шукають жінку, яка ошукала пенсіонерку на понад 26 тисяч гривень.

