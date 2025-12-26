 Одеський зоопарк просить містян взяти птахів на тимчасову опіку після забруднення узбережжя олією

  • пʼятниця

    26 грудня, 2025

  • -3.4°
    Похмуро

    Миколаїв

  • 26 грудня , 2025 пʼятниця

  • Миколаїв • -3.4° Похмуро

Клуб

Усі права захищені Законами України. Передрук матеріалів тільки з посиланням на джерело
© 2009-2025 Газета НикВести Свідоцтво про реєстрацію ID: R-40-00984

Одеський зоопарк просить містян взяти птахів на тимчасову опіку після забруднення узбережжя олією

Узбережжя Одеси. Фото: Одеська обласна прокуратураУзбережжя Одеси. Фото: Одеська обласна прокуратура

В Одеському зоопарку нині перебуває близько 300 птахів, врятованих після забруднення узбережжя олією. Їх очистили від нафтопродуктів, висушили та зігріли, однак повернути пернатих у природне середовище поки що неможливо.

Директор Одеського зоопарку Ігор Біляков каже, що через холодну погоду та відсутність відновленого природного жирового покриття птахи не готові до життя на волі.

За його словами, заклад не має можливості тривалий час утримувати таку кількість птахів — бракує як місць, так і персоналу для належного догляду. У зв’язку з цим одеситів закликають взяти кількох птахів на тимчасову опіку та забезпечити їм тепле приміщення для відновлення.

Реклама

В Одеському зоопарку запевняють, що готові надати корм і детальні консультації щодо догляду за птахами. Після їх повного відновлення та за сприятливих погодних умов пернатих планують випустити назад у природне середовище.

Охочі допомогти можуть звертатися за телефоном 068 140 45 39.

Нагадаємо, на узбережжі Одеси вже проводять роботи з ліквідації забруднення Чорного моря рослинною олією, яка потрапила в акваторію внаслідок російських обстрілів порту «Південний».

Витік олії в Чорне море

Зранку 24 грудня на пляжах Одеси зафіксували плями, схожі на схожі на рослинну олію, а також мертвих птахів.

За даними прокуратури, 20 грудня під час масованої атаки ударними дронами по Одеському району було пошкоджено резервуари одного з підприємств, після чого сталося загоряння. У 13 ємностях зберігалася соняшникова олія.

В Адміністрації морських портів України зазначили, що йдеться про рослинну олію, яка є органічною речовиною та підлягає природному біологічному розпаду.

Після стабілізації безпекової ситуації акваторію повністю перекрили боновими загородженнями та залучили спеціалізовані судна для збору забруднюючих речовин.

Останні новини про: Одеса

РФ змінила тактику атак на енергетику та інфраструктуру, тепер Одещина «під прицілом», — Харченко
На двох пляжах Одеси зʼявилися нафтові плями, є загиблі птахи
На узбережжі Одеси ліквідовують олію, що потрапила в море через обстріли порту
Реклама
Читайте також:
новини
У 2026 році водоканалу потрібно ₴750 млн, щоб забезпечувати Миколаїв водою

Юлія Бойченко
новини
Сєнкевич виступив за модернізацію нових очисних споруд коштом європейського кредиту під гарантії України

Юлія Бойченко
новини
Жителі Корабельного району скаржаться на нестачу громадського транспорту у вечірній час

Ірина Олехнович
новини
«Дякую за результат», — Сєнкевич похвалив департамент енергетики, який планують ліквідувати

Даріна Мельничук
новини
«Я своїм премії плачу», — Кім підтримує підвищення зарплат у Миколаївській міськраді, але якщо є результати роботи

Анна Гакман
0
Обговорення

Щоб долучитись до коментарів на сайті МикВісті.

Приєднатись до Клубу МикВісті
Можете скасувати у будь-який момент Payment systems

Останні новини про: Одеса

На узбережжі Одеси ліквідовують олію, що потрапила в море через обстріли порту
На двох пляжах Одеси зʼявилися нафтові плями, є загиблі птахи
РФ змінила тактику атак на енергетику та інфраструктуру, тепер Одещина «під прицілом», — Харченко

«Федір Борисович помиляється», — Сєнкевич не бачить провини у діях директорки фіндепартаменту мерії Миколаєва

Жителі Корабельного району скаржаться на нестачу громадського транспорту у вечірній час

30 хвилин тому

Миколаїв засипало першим снігом: на вулицях працює спецтехніка

Марія Хаміцевич

Головне сьогодні