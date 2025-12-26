Одеський зоопарк просить містян взяти птахів на тимчасову опіку після забруднення узбережжя олією

Узбережжя Одеси. Фото: Одеська обласна прокуратура

В Одеському зоопарку нині перебуває близько 300 птахів, врятованих після забруднення узбережжя олією. Їх очистили від нафтопродуктів, висушили та зігріли, однак повернути пернатих у природне середовище поки що неможливо.

Директор Одеського зоопарку Ігор Біляков каже, що через холодну погоду та відсутність відновленого природного жирового покриття птахи не готові до життя на волі.

За його словами, заклад не має можливості тривалий час утримувати таку кількість птахів — бракує як місць, так і персоналу для належного догляду. У зв’язку з цим одеситів закликають взяти кількох птахів на тимчасову опіку та забезпечити їм тепле приміщення для відновлення.

В Одеському зоопарку запевняють, що готові надати корм і детальні консультації щодо догляду за птахами. Після їх повного відновлення та за сприятливих погодних умов пернатих планують випустити назад у природне середовище.

Охочі допомогти можуть звертатися за телефоном 068 140 45 39.

Нагадаємо, на узбережжі Одеси вже проводять роботи з ліквідації забруднення Чорного моря рослинною олією, яка потрапила в акваторію внаслідок російських обстрілів порту «Південний».

Витік олії в Чорне море

Зранку 24 грудня на пляжах Одеси зафіксували плями, схожі на схожі на рослинну олію, а також мертвих птахів.

За даними прокуратури, 20 грудня під час масованої атаки ударними дронами по Одеському району було пошкоджено резервуари одного з підприємств, після чого сталося загоряння. У 13 ємностях зберігалася соняшникова олія.

В Адміністрації морських портів України зазначили, що йдеться про рослинну олію, яка є органічною речовиною та підлягає природному біологічному розпаду.

Після стабілізації безпекової ситуації акваторію повністю перекрили боновими загородженнями та залучили спеціалізовані судна для збору забруднюючих речовин.