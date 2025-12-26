 На узбережжі Одеси ліквідовують олію, що потрапила в море через обстріли порту

  • пʼятниця

    26 грудня, 2025

  • -4.6°
    Слабкий сніг

    Миколаїв

  • 26 грудня , 2025 пʼятниця

  • Миколаїв • -4.6° Слабкий сніг

Клуб

Усі права захищені Законами України. Передрук матеріалів тільки з посиланням на джерело
© 2009-2025 Газета НикВести Свідоцтво про реєстрацію ID: R-40-00984

На узбережжі Одеси ліквідовують олію, що потрапила в море через обстріли порту

Узбережжя Одеси. Фото: Одеська обласна прокуратураУзбережжя Одеси. Фото: Одеська обласна прокуратура

На узбережжі Одеси проводять роботи з ліквідації забруднення Чорного моря рослинною олією, яка потрапила в акваторію внаслідок російських обстрілів порту «Південний».

Про це повідомили в Одеській міській військовій адміністрації.

Зазначається, що фахівці Українського наукового центру екології моря здійснюють постійний моніторинг стану морської води та оцінюють можливу шкоду довкіллю.

i Підтримай тих, хто щодня тримає місто в курсі

Клуб МикВісті — місце, де читач і редакція по один бік.

Учасники мають закритий чат, ексклюзивну розсилку із залаштунків життя журналістів, бачать новини раніше й впливають на зміни.

Приєднуйся. Разом тримаємо місто світлим

lock icon Безпечна оплата

Отримувачем внесків є ГО «Миколаївський Медіа Хаб» (ЄДРПОУ 45160758). Здійснюючи внесок, ви підтверджуєте згоду з тим, що внесена сума не підлягає поверненню та може бути використана ГО «Миколаївський Медіа Хаб» на реалізацію статутної діяльності, що включає підтримку незалежної журналістики та створення суспільно важливого контенту. Публічна оферта.

За рішенням міської комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій на узбережжі тривають роботи з локалізації та ліквідації забруднення.

Витік олії в Чорне море

Зранку 24 грудня на пляжах Одеси зафіксували плями, схожі на схожі на рослинну олію, а також мертвих птахів.

За даними прокуратури, 20 грудня під час масованої атаки ударними дронами по Одеському району було пошкоджено резервуари одного з підприємств, після чого сталося загоряння. У 13 ємностях зберігалася соняшникова олія.

В Адміністрації морських портів України зазначили, що йдеться про рослинну олію, яка є органічною речовиною та підлягає природному біологічному розпаду.

Після стабілізації безпекової ситуації акваторію повністю перекрили боновими загородженнями та залучили спеціалізовані судна для збору забруднюючих речовин.

Останні новини про: Одеса

Одещина найбільш уразливий регіон для атак на енергооб’єкти, — експерт ІЕС
РФ змінила тактику атак на енергетику та інфраструктуру, тепер Одещина «під прицілом», — Харченко
На двох пляжах Одеси зʼявилися нафтові плями, є загиблі птахи
Реклама
Читайте також:
новини
«Дякую за результат», — Сєнкевич похвалив департамент енергетики, який планують ліквідувати

Даріна Мельничук
новини
«Я своїм премії плачу», — Кім підтримує підвищення зарплат у Миколаївській міськраді, але якщо є результати роботи

Анна Гакман
новини
У Кіма чекають на узгодження нових графіків відключення світла для Південноукраїнська: критична інфраструктура вже працює безперебійно

Аліса Мелік-Адамян
новини
«Не вистачило на зарплати», — Панченко звинуватив директорку фіндепартаменту мерії у поганому плануванні

Анна Гакман
новини
У Миколаєві за неправильне паркування зібрали майже ₴4 млн

Анна Гакман
0
Обговорення

Щоб долучитись до коментарів на сайті МикВісті.

Приєднатись до Клубу МикВісті
Можете скасувати у будь-який момент Payment systems

Останні новини про: Одеса

На двох пляжах Одеси зʼявилися нафтові плями, є загиблі птахи
РФ змінила тактику атак на енергетику та інфраструктуру, тепер Одещина «під прицілом», — Харченко
Одещина найбільш уразливий регіон для атак на енергооб’єкти, — експерт ІЕС

«Я своїм премії плачу», — Кім підтримує підвищення зарплат у Миколаївській міськраді, але якщо є результати роботи

«Дякую за результат», — Сєнкевич похвалив департамент енергетики, який планують ліквідувати

1 година тому

Кім каже, що немає президентських амбіцій, а у політиці його цікавить судова реформа і відбудова півдня

Головне сьогодні