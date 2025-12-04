  • четвер

У Миколаєві шукають жінку, яка ошукала пенсіонерку на понад 26 тисяч гривень

У Миколаві шукають жінку, яка ошукала пенсіонерку на понад 26 тисяч гривень. Фото ілюстративне: Depositphotos

У Миколаєві правоохоронці розшукують незнайомку, яка ошукала 89-річну жінку на суму понад 26 тисяч гривень.

Як повідомляють в поліції Миколаївщини, шахрайка представилася соціальним працівником та повідомила потерпілій, що в Україні наразі проходить обмін купюр старого зразка на нові. Довірившись незнайомці, пенсіонерка передала їй на «офіційне оформлення» усі свої заощадження — 5 тисяч гривень, і 500 доларів. Після того, як псевдопрацівниця пішла, усі кошти зникли.

Наразі поліцейські розпочали досудове розслідування за частиною 1 статті 190 Кримінального кодексу України «Шахрайство». Санкція статті передбачає покарання у вигляді обмеження волі на строк до трьох років. Правоохоронці встановлюють особу зловмисниці. Досудове розслідування триває.

Нагадаємо, раніше трапилися два інциденти, внаслідок яких місцеві жителі втратили загалом 140 тисяч гривень, довірившись телефонним шахраям-псевдобанкірам.

