Повірили псевдобанкірам: у Миколаєві аферисти ошукали містян на 140 тисяч гривень

У Миколаєві жінка втратила понад 63 тисячі гривень через фейковий чат-бот банку . Фото: Getty ImagesУ Миколаєві псевднобанкіри ошукали містян на 140 тисяч гривень . Фото: Getty Images

У Миколаєві правоохоронці розслідують два інциденти, внаслідок яких місцеві жителі втратили загалом 140 тисяч гривень, довірившись телефонним шахраям-псевднобанкірам.

Про це повідомили в ГУ Національної поліції в Миколаївській області.

Так, раніше до Миколаївського районного управління поліції звернулася 54-річна жінка. Вона повідомила, що їй подзвонив невідомий, який представився співробітником банку та попередив про нібито загрозу для її рахунку. Псевдоспеціаліст переконав потерпілу терміново переказати кошти на «безпечний» рахунок. Довірившись телефонним вказівкам, жінка перерахувала шахраям понад 75 тисяч гривень.

Аналогічна ситуація сталася з 34-річним миколаївцем. Чоловікові зателефонували з номеру, де співрозмовник назвався працівником служби безпеки фінансових установ і повідомив, що нібито у Харкові хтось намагається розрахуватися його банківськими картками. Виконуючи «поради з захисту» від афериста, заявник втратив понад 65 тисяч гривень.

За обома випадками слідчі відкрили кримінальні провадження за частиною 4 статті 190 Кримінального кодексу України («Шахрайство»), що передбачає до восьми років позбавлення волі. Поліція встановлює осіб, причетних до афер.

Також правоохоронці вкотре закликають громадян бути пильними: справжні банківські працівники ніколи не просять переказувати гроші на інші рахунки або повідомляти персональні дані телефоном.

Нагадаємо, раніше на Миколаївщині через шахрайські схеми онлайн чотири місцеві жителі втратили загалом понад 330 тисяч гривень.

