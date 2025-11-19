Під прицілом онлайн-шахраїв: на Миколаївщині аферисти видурили понад ₴330 тисяч у миколаївців

Шахрайство. Ілюстративне фото: ua.depositphotos.com

На Миколаївщині через шахрайські схеми онлайн чотири місцеві жителі втратили загалом понад 330 тисяч гривень.

Про це повідомили у ГУ Нацполіції Миколаївської області. Так, миколаївка втратила 80 тисяч гривень, намагаючись заробити в інтернеті. У соцмережі їй запропонували нібито ставити «вподобайки» на відео за грошову винагороду, а пізніше порадили переказати власні кошти для просування аккаунту та «збільшення потенційного заробітку». Після кількох переказів зв’язок із «роботодавцем» зник, а обіцяного доходу жінка так і не отримала.

Ще один випадок стався із 24-річним жителем Баштанського району. Через платформу з розважальним контентом він знайшов оголошення про продаж Audi A4. Відгукнувшись на пропозицію потерпілий перерахував псевдопродавцеві 101 600 гривень передплати, після чого той перестав відповідати.

Також жертвою шахраїв стала 49-річна мешканка Первомайська, яка залишила телефон у матері. Під час дзвінка від нібито працівника банку родичка випадково передала шахраю персональні дані та SMS-коди карткового рахунку. Зловмисники скористалися цією інформацією та вкрали понад 60 тисяч гривень.

І ще майже 92 тисячі гривень втратив і житель одного із селищ Доманівської громади, коли шахраї отримали доступ до його банківського акаунту та особистих даних і перевели його кошти на свої рахунки.

За фактами шахрайства поліція відкрила кримінальні провадження за частиною 1 та частиною 4 статті 190 Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання до восьми років позбавлення волі. Наразі правоохоронці встановлюють осіб, причетних до злочинів.

Нагадаємо, раніше шахраї у Миколаєві оформили на жінку кредитів на понад 340 тисяч гривень.