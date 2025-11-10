Шахраї у Миколаєві оформили на жінку кредитів на понад ₴340 тис.

Шахраї у Миколаєві оформили на жінку кредитів на понад 340 тисяч гривень. Фото: pixabay

43-річна мешканка Миколаєва стала жертвою шахрайської схеми, погодившись допомогти знайомій нібито отримати грошовий переказ із-за кордону. У підсумку аферисти оформили на неї кредити на загальну суму в 344 тисячі гривень.

Про інцидент повідомили у поліції Миколаївщини.

За словами потерпілої, знайома попросила її допомогти у переказі коштів, які мав надіслати родич. Вона сама нібито не могла цього зробити через відсутність необхідних документів. Невдовзі до жінки зателефонував чоловік, який представився довіреною особою відправника грошей, і запропонував встановити на телефон спеціальний додаток для проведення операції.

Довірившись співрозмовнику, миколаївка виконала його інструкції. Згодом вона виявила, що на її ім’я оформили кредити у кількох фінансових установах на загальну суму понад 344 тисячі гривень.

Правоохоронці розпочали досудове розслідування за частиною 4 статті 190 Кримінального кодексу України («Шахрайство»). Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі строком до восьми років.

Поліція вкотре закликає громадян не встановлювати сумнівні додатки, не передавати свої банківські дані стороннім особам і ретельно перевіряти будь-які прохання, пов’язані з фінансовими операціями.

Нагадаємо, раніше житель Миколаївщини втратив 188 тисяч гривень через фейкову «державну програму».