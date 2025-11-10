  • вівторок

Шахраї у Миколаєві оформили на жінку кредитів на понад ₴340 тис.

Шахраї у Миколаєві оформили на жінку кредитів на понад 340 тисяч гривень. Фото: pixabayШахраї у Миколаєві оформили на жінку кредитів на понад 340 тисяч гривень. Фото: pixabay

43-річна мешканка Миколаєва стала жертвою шахрайської схеми, погодившись допомогти знайомій нібито отримати грошовий переказ із-за кордону. У підсумку аферисти оформили на неї кредити на загальну суму в 344 тисячі гривень.

Про інцидент повідомили у поліції Миколаївщини.

За словами потерпілої, знайома попросила її допомогти у переказі коштів, які мав надіслати родич. Вона сама нібито не могла цього зробити через відсутність необхідних документів. Невдовзі до жінки зателефонував чоловік, який представився довіреною особою відправника грошей, і запропонував встановити на телефон спеціальний додаток для проведення операції.

Підтримай тих, хто щодня тримає місто в курсі

Клуб МикВісті — місце, де читач і редакція по один бік.

Учасники мають закритий чат, ексклюзивну розсилку із залаштунків життя журналістів, бачать новини раніше й впливають на зміни.

Приєднуйся. Разом тримаємо місто світлим

Безпечна оплата

Отримувачем внесків є ГО «Миколаївський Медіа Хаб» (ЄДРПОУ 45160758). Здійснюючи внесок, ви підтверджуєте згоду з тим, що внесена сума не підлягає поверненню та може бути використана ГО «Миколаївський Медіа Хаб» на реалізацію статутної діяльності, що включає підтримку незалежної журналістики та створення суспільно важливого контенту. Публічна оферта.

Довірившись співрозмовнику, миколаївка виконала його інструкції. Згодом вона виявила, що на її ім’я оформили кредити у кількох фінансових установах на загальну суму понад 344 тисячі гривень.

Правоохоронці розпочали досудове розслідування за частиною 4 статті 190 Кримінального кодексу України («Шахрайство»). Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі строком до восьми років.

Поліція вкотре закликає громадян не встановлювати сумнівні додатки, не передавати свої банківські дані стороннім особам і ретельно перевіряти будь-які прохання, пов’язані з фінансовими операціями.

Нагадаємо, раніше житель Миколаївщини втратив 188 тисяч гривень через фейкову «державну програму».

Підвищення зарплат медикам в Очакові допомогло стримати відтік фахівців, — Кім

Сєнкевич заявив про нестачу кадрів у Миколаєві: після війни потрібні будуть люди для відбудови

У Миколаєві відкрили центр підтримки дітей із розладами спектра аутизму

«При повному блекауті витримаємо місяць». У Сєнкевича розповіли про готовність Миколаєва до можливих тривалих відключень світла і тепла

На укриття для дитячої лікарні в Миколаєві витратять додатково ₴28,8 млн

