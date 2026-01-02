 Шахраї виманили 207 тис. грн у пенсіонерки в Миколаєві за нібито ліки з Росії

У Миколаєві пенсіонерку ошукали на понад ₴200 тис. через нібито купівлю ліків російського виробництва

У Миколаєві пенсіонерку ошукали на понад 200 тис. грн, ілюстративне фото: FreepikУ Миколаєві пенсіонерку ошукали на понад 200 тис. грн, ілюстративне фото: Freepik

У Миколаєві шахраї змусили 79-річну жінку перерахувати понад 200 тисяч гривень, погрожуючи кримінальною відповідальністю за придбання ліків нібито з Росії.

Про це повідомляє пресслужба Головного управління Національної поліції Миколаївщини.

Зазначається, що жінці у месенджері зателефонував невідомий, який представився співробітником правоохоронних органів.

Псевдоправоохоронець переконав потерпілу, що вона придбала ліки, вироблені у РФ, і щоб уникнути кримінальної відповідальності, необхідно терміново перерахувати кошти на вказані ним рахунки.

«Перебуваючи під психологічним тиском та страхом, жінка виконала вказівки шахрая та здійснила грошові перекази на загальну суму 207 тисяч гривень. Згодом жінка зрозуміла, що стала жертвою зловмисників та звернулась по допомогу до поліції», — йдеться у повідомленні.

За фактом скоєння злочину розпочато кримінальне провадження за частиною 2 статті 190 Кримінального кодексу України «Шахрайство», санкція якої передбачає покарання до трьох років позбавлення волі.

Раніше у Миколаєві шахраї виманили 380 тисяч гривень у 76-річної жінки під приводом «уникнення кримінальної відповідальності».

Жінка розповіла поліції, що їй на месенджер зателефонував невідомий чоловік, який представився співробітником правоохоронних органів. Він повідомив жінці, що та нібито перебуває під слідством через купівлю ліків, виготовлених у Росії.

Під приводом уникнення «кримінальної відповідальності» шахраї запропонували жінці «вирішити питання» за гроші.

