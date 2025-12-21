Шахраї виманили у жительки Миколаєва ₴380 тисяч

Шахрайство. Ілюстративне фото: ua.depositphotos.com

У Миколаєві шахраї виманили 380 тисяч гривень у 76-річної жінки під приводом «уникнення кримінальної відповідальності»

Про це повідомили у поліції Миколаївської області.

Жінка розповіла поліції, що їй на месенджер зателефонував невідомий чоловік, який представився співробітником правоохоронних органів. Він повідомив жінці, що та нібито перебуває під слідством через купівлю ліків, виготовлених у Росії.

i Підтримай тих, хто щодня тримає місто в курсі Клуб МикВісті — місце, де читач і редакція по один бік. Учасники мають закритий чат, ексклюзивну розсилку із залаштунків життя журналістів, бачать новини раніше й впливають на зміни. Приєднуйся. Разом тримаємо місто світлим Одноразова підтримка Підписка місячна ₴ 50 ₴ 100 ₴ 500 Підтримати ₴ 100 ₴ 250 ₴ 500 Безпечна оплата Безпечна оплата Отримувачем внесків є ГО «Миколаївський Медіа Хаб» (ЄДРПОУ 45160758). Здійснюючи внесок, ви підтверджуєте згоду з тим, що внесена сума не підлягає поверненню та може бути використана ГО «Миколаївський Медіа Хаб» на реалізацію статутної діяльності, що включає підтримку незалежної журналістики та створення суспільно важливого контенту. Публічна оферта.

Під приводом уникнення «кримінальної відповідальності» шахраї запропонували жінці «вирішити питання» за гроші. Зазначається, що аферисти виманили у потерпілої 380 тисяч гривень.

Поліція встановлює осіб, причетних до шахрайства, та закликає громадян бути обережними і не передавати гроші незнайомцям, які вимагають «вирішити питання» під приводом закону чи правоохоронних органів.

Раніше повідомлялося, що у Вознесенську правоохоронці відкрили кримінальне провадження через черговий випадок інтернет-шахрайства. Місцевий 56-річний житель втратив 35 тисяч гривень, намагаючись придбати систему безперебійного живлення за привабливою ціною на онлайн-сервісі оголошень.

Також У Миколаєві правоохоронці розшукують незнайомку, яка ошукала 89-річну жінку на суму понад 26 тисяч гривень.