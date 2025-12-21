 Шахраї виманили 380 тис. грн у 76-річної жінки в Миколаєві

Шахраї виманили у жительки Миколаєва ₴380 тисяч

Шахрайство. Ілюстративне фото: ua.depositphotos.comШахрайство. Ілюстративне фото: ua.depositphotos.com

У Миколаєві шахраї виманили 380 тисяч гривень у 76-річної жінки під приводом «уникнення кримінальної відповідальності»

Про це повідомили у поліції Миколаївської області.

Жінка розповіла поліції, що їй на месенджер зателефонував невідомий чоловік, який представився співробітником правоохоронних органів. Він повідомив жінці, що та нібито перебуває під слідством через купівлю ліків, виготовлених у Росії.

Під приводом уникнення «кримінальної відповідальності» шахраї запропонували жінці «вирішити питання» за гроші. Зазначається, що аферисти виманили у потерпілої 380 тисяч гривень.

Поліція встановлює осіб, причетних до шахрайства, та закликає громадян бути обережними і не передавати гроші незнайомцям, які вимагають «вирішити питання» під приводом закону чи правоохоронних органів.

Раніше повідомлялося, що у Вознесенську правоохоронці відкрили кримінальне провадження через черговий випадок інтернет-шахрайства. Місцевий 56-річний житель втратив 35 тисяч гривень, намагаючись придбати систему безперебійного живлення за привабливою ціною на онлайн-сервісі оголошень.

Також У Миколаєві правоохоронці розшукують незнайомку, яка ошукала 89-річну жінку на суму понад 26 тисяч гривень.

Бухгалтерку комунального підприємства в Південноукраїнську підозрюють у службовій недбалості на ₴700 тис.
Ударив ножем у груди: на Миколаївщині затримали чоловіка за підозрою у замаху на знайомого
Поліція шукає свідків смертельної аварії на Миколаївщині, в якій загинув 20-річний хлопець
новини

У Миколаївському ТЦК спростували заяви голови Чорноморки про нетверезий стан місцевого начальника

Аліса Мелік-Адамян
новини

Голова ОТГ на Миколаївщині приїхав ввечері до ТЦК в Очакові й назвав начальника «тиловою крисою»

Альона Коханчук
новини

Директор «Миколаївпастранс» пояснив, чому ввечері у Миколаєві курсує менше транспорту

Ірина Олехнович
новини

Ялинка та святкові фасади: Як в Одесі попри блекаут створюють новорічний настрій

Юлія Бойченко
новини

За 11 місяців автобусами у Миколаєві скористалися понад 9,3 млн пасажирів

Ірина Олехнович
Поліція шукає свідків смертельної аварії на Миколаївщині, в якій загинув 20-річний хлопець
Ударив ножем у груди: на Миколаївщині затримали чоловіка за підозрою у замаху на знайомого
Бухгалтерку комунального підприємства в Південноукраїнську підозрюють у службовій недбалості на ₴700 тис.

Удар по Миколаївщині КАБом: в ОВА розповіли про стан пораненого після атаки

Аліса Мелік-Адамян

Коли Миколаїв отримає питну воду у кранах і скільки за неї доведеться платити?

Ялини, сосни та смереки: у скільки миколаївцям обійдеться новорічне дерево?