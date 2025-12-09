У Вознесенську чоловіка ошукали на 35 тисяч гривень під час спроби купити систему живлення

Шахрайство. Ілюстративне фото: ua.depositphotos.com

У Вознесенську правоохоронці відкрили кримінальне провадження через черговий випадок інтернет-шахрайства. Місцевий 56-річний житель втратив 35 тисяч гривень, намагаючись придбати систему безперебійного живлення за привабливою ціною на онлайн-сервісі оголошень.

Про це повідомили в ГУ Нацполіції в Миколаївській області.

Чоловік розповів, що знайшов вигідну пропозицію на одній з онлайн-платформ оголошень та домовився про покупку з псевдопродавцем. Після узгодження деталей він перерахував повну суму на вказаний рахунок. Однак одразу після отримання коштів «продавець» перестав виходити на зв’язок.

За фактом шахрайства слідчі розпочали кримінальне провадження за частиною 1 статті 190 Кримінального кодексу України, що передбачає до трьох років обмеження волі. Наразі правоохоронці встановлюють особу зловмисника та закликають громадян бути обачними під час онлайн закупівель.

Нагадаємо, у Миколаєві правоохоронці розшукують незнайомку, яка прикидаючись соцпрацівницею ошукала 89-річну жінку на суму понад 26 тисяч гривень.