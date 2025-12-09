У Вознесенську чоловіка ошукали на 35 тисяч гривень під час спроби купити систему живлення
Ірина Олехнович
23:19, 09 грудня, 2025
У Вознесенську правоохоронці відкрили кримінальне провадження через черговий випадок інтернет-шахрайства. Місцевий 56-річний житель втратив 35 тисяч гривень, намагаючись придбати систему безперебійного живлення за привабливою ціною на онлайн-сервісі оголошень.
Про це повідомили в ГУ Нацполіції в Миколаївській області.
Чоловік розповів, що знайшов вигідну пропозицію на одній з онлайн-платформ оголошень та домовився про покупку з псевдопродавцем. Після узгодження деталей він перерахував повну суму на вказаний рахунок. Однак одразу після отримання коштів «продавець» перестав виходити на зв’язок.
За фактом шахрайства слідчі розпочали кримінальне провадження за частиною 1 статті 190 Кримінального кодексу України, що передбачає до трьох років обмеження волі. Наразі правоохоронці встановлюють особу зловмисника та закликають громадян бути обачними під час онлайн закупівель.
Нагадаємо, у Миколаєві правоохоронці розшукують незнайомку, яка прикидаючись соцпрацівницею ошукала 89-річну жінку на суму понад 26 тисяч гривень.
