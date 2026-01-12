Аварія на дюкері: у трьох мікрорайонах Миколаєва припинили водопостачання

У трьох мікрорайонах Миколаєва припинили подачу води через аварію на водогоні.

У Миколаєві через аварію на водогоні припинили водопостачання в мікрорайонах Соляні, Північний та Тернівка.

Про проблему повідомили під час відкритої апаратної наради, 12 січня пишуть «МикВісті».

Міський голова Олександр Сєнкевич зазначив, що зранку отримав кілька звернень від мешканців Соляних щодо відсутності води.

За словами технічного директора КП «Миколаївводоканал» Василя Тельпіса, вода перестала надходити ще близько 22:00 напередодні. Аварійні бригади всю ніч об’їжджали мережі, однак явних витоків не виявили.

— Зараз бригади працюють і з’ясовують причину. Явних витоків немає. Скоріш за все, проблема у дюкері. Остаточно встановлюємо причину, а далі будемо визначатися з подальшими діями, — пояснив Василь Тельпіс.

Пізніше у «Миколаївводоканалі» уточнили, що строки експлуатації дюкеру вже завершилися, тому мова йде не про простий ремонт. За попередньою оцінкою, необхідна заміна близько 190 м труби діаметром 350 мм по дну річки. Терміни ліквідації аварії наразі не визначені.

На підприємстві просять мешканців поставитися до ситуації з розумінням. Підвезення технічної та питної води планують здійснювати за узгодженими графіками.

Нагадаємо, нові водоочисні споруди для подачі централізованого водопостачання у Миколаєві будують за рахунок коштів, які вдалося зекономити під час будівництва нового водогону. Очищену воду обіцяють запустити вже у січні, але повноцінно водоочисні споруди запрацюють у березні 2026 року.

Спочатку на будівництво нових водоочисних споруд для Миколаєва планували брати кредит ЄІБ, ще частину мала надати Данія у якості гранту. На реалізацію цього проєкту потрібно було кілька років і це мало допомогти забезпечити місто водою, якості європейських стандартів.

Але згодом голова Держагентства відновлення Серій Сухомлин сказав, що від цієї ідеї відмовились. І побудувати нові водоочисні споруди вирішили за державні кошти — ті, які вдалося зекономити під час будівництва нового водогону для міста.

Однак мер Миколаєва Олександр Сєнкевич підтримує модернізацію нових водоочисних споруд за кредит від Європейського інвестиційного банку, але вважає, що сплачувати його має держава.