Житель Миколаївщини втратив ₴188 тисяч через фейкову «державну програму»

Жителя Південноукраїнська ошукали шахраї, пообіцявши державну допомогу. Фото: Getty ImagesЖителя Південноукраїнська ошукали шахраї, пообіцявши державну допомогу. Фото: Getty Images

У Південноукраїнську 63-річний чоловік став жертвою шахрайської схеми, коли намагався оформити державну фінансову допомогу.

Як повідомили у поліції Миколаївської області, чоловік розповів, що, побачивши в інтернеті пропозицію отримати грошову підтримку від держави, перейшов за посиланням і ввів дані своєї платіжної картки.

Після цього йому зателефонував невідомий, який намагався отримати додаткову інформацію, однак чоловік відмовився спілкуватися.

Через кілька днів він виявив, що з його іншої картки кількома транзакціями перевели 188 тисяч гривень.

Поліцейські відкрили кримінальне провадження за частиною 4 статті 190 Кримінального кодексу України (шахрайство). Винним загрожує до восьми років позбавлення волі. Слідство триває.

Нещодавно у Миколаєві жінка втратила понад 274 тисячі гривень, довірившись шахраям, які представилися працівниками банку. Жінка звернулася до «служби підтримки банку» щоб отримати консультацію щодо збільшення кредитного ліміту.

Можете скасувати у будь-який момент Payment systems

