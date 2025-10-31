Житель Миколаївщини втратив ₴188 тисяч через фейкову «державну програму»
Марія Хаміцевич
20:52, 31 жовтня, 2025
У Південноукраїнську 63-річний чоловік став жертвою шахрайської схеми, коли намагався оформити державну фінансову допомогу.
Як повідомили у поліції Миколаївської області, чоловік розповів, що, побачивши в інтернеті пропозицію отримати грошову підтримку від держави, перейшов за посиланням і ввів дані своєї платіжної картки.
Після цього йому зателефонував невідомий, який намагався отримати додаткову інформацію, однак чоловік відмовився спілкуватися.
Через кілька днів він виявив, що з його іншої картки кількома транзакціями перевели 188 тисяч гривень.
Поліцейські відкрили кримінальне провадження за частиною 4 статті 190 Кримінального кодексу України (шахрайство). Винним загрожує до восьми років позбавлення волі. Слідство триває.
Нещодавно у Миколаєві жінка втратила понад 274 тисячі гривень, довірившись шахраям, які представилися працівниками банку. Жінка звернулася до «служби підтримки банку» щоб отримати консультацію щодо збільшення кредитного ліміту.
