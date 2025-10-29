У Миколаєві жінка віддала шахраям понад ₴274 тисячі за «банківську консультацію»
19:43, 29 жовтня, 2025
У Миколаєві 43-річна жінка втратила понад 274 тисячі гривень, довірившись шахраям, які представилися працівниками банку.
Як повідомила Національна поліція в Миколаївській області, жінка звернулася до «служби підтримки банку» через месенджер, щоб отримати консультацію щодо збільшення кредитного ліміту.
За даними правоохоронців, телефонний співрозмовник запевнив її виконати низку дій і переказати гроші на вказані рахунки. Жінка виконала інструкції псевдоменеджера та втратила свої заощадження.
Слідчі поліції розпочали кримінальне провадження за частиною 3 статті 190 Кримінального кодексу України — шахрайство. Зловмисникам загрожує до п’яти років позбавлення волі.
Нагадаємо, нещодавно у Миколаївському районі пенсіонерка стала жертвою шахраїв, які, представившись співробітниками правоохоронних органів, звинуватили її у нібито причетності до фінансування Росії. Таким чином вони ошукали жінку на понад пів мільйона гривень.
