Пенсіонерка на Миколаївщині віддала аферистам пів мільйона, щоб «відкупитись» від звинувачень у співпраці з Росією

У Миколаївському районі пенсіонерка стала жертвою шахраїв, які, представившись співробітниками правоохоронних органів, звинуватили її у нібито причетності до фінансування Росії. Таким чином зловмисники ошукали жінку на понад пів мільйона гривень.

Як повідомили в поліції Миколаївської області, близько двох місяців тому до 74-річної місцевої мешканки через месенджер зателефонував невідомий, який представився працівником правоохоронних органів. Він заявив, що жінка нібито підозрюється у спонсоруванні Росії через купівлю ліків для лікування суглобів, які, за його словами, були «вироблені в РФ».

Протягом кількох днів вона спілкувалася з різними «співробітниками поліції». Погрожуючи кримінальною відповідальністю, шахраї поступово запевнили постраждалу, що допоможуть їй уникнути проблем із законом.

Дізнавшись, що жінка має значну суму коштів, отриманих від продажу нерухомості, аферисти заявили, що гроші необхідно «задекларувати у столиці». Коли потерпіла відмовилася їхати до Києва, їй повідомили, що кошти забере їхній кур’єр.

Після узгодження часу та місця зустрічі жінка передала чоловікові 14 360 доларів США та 30 тисяч гривень, начебто тимчасово — до завершення «перевірки». Згодом зв’язок із псевдоправоохоронцями обірвався.

За цим фактом слідчі розпочали кримінальне провадження за частиною 4 статті 190 Кримінального кодексу України («Шахрайство»). Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до восьми років із конфіскацією майна.

