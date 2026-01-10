Масштабне несанкціоноване сміттєзвалище площею понад 1000 кв. метрів виявили на Миколаївщині. Фото: Держекоінспекція Південно-Західного округу

На Миколаївщині неподалік села Генівка Мигіївської громади виявили масштабне несанкціоноване сміттєзвалище площею понад 1000 квадратних метрів.

Про це повідомили у Державній екологічній інспекції Південно-Західного округу.

Порушення зафіксували державні інспектори під час патрулювання в межах роботи Пункту екологічного контролю №2. На площі понад 1000 квадратних метрів виявили твердих побутових та будівельних відходів.

В екологічній інспекції нагадали, що відповідно до статті 12 Закону України «Про управління відходами», у разі якщо власника відходів не встановити, то ліквідація сміттєзвалища покладається на органи місцевої влади. Тому інспекція направить офіційний лист до Мигіївської сільської ради з вимогою вжити невідкладних заходів для ліквідації несанкціонованого сміттєзвалища.

