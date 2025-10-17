  • пʼятниця

Ошукав 30 людей: на Миколаївщині чоловіка підозрюють у продажі неіснуючих дров

На Миколаївщині затримали 28-річного місцевого жителя, якого підозрюють у шахрайстві, пов’язаного із продажем неіснуючих дров через інтернет оголошення.

Як повідомляють в ГУ Нацполіції в Миколаївській області, чоловік розміщував у соціальній мережі оголошення про продаж деревини за привабливою ціною. Під час телефонних розмов із покупцями він нібито представлявся лісником і переконував, що зможе постачати будь-який обсяг дров.

За словами правоохоронців, після отримання передплати — від 4 до 20 тисяч гривень з клієнта— товар так не надходив. За попередніми підрахунками слідства, у такий спосіб підозрюваний отримав близько 365 тисяч гривень від більш ніж 30 людей.

Під час обшуку місця проживання чоловіка слідчі вилучили у якості речових доказів декілька банківських карток, мобільні телефони і комп’ютерну техніку. Також у миколаївця знайшли корпус ручної гранати типу РГН та один підривач до ручних гранат типу УДЗ, які підозрюваний наче б то незаконно зберігав.

Слідчі повідомили йому про підозру за частиною 2 статті 190 Кримінального кодексу України – шахрайство, вчинене повторно.

Окрім того, за фактом незаконного зберігання боєприпасів чоловіку, повідомили про підозру ще і за частиною 1 статті 263 Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає до семи років позбавлення волі. Підозрюваному суд обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Досудове розслідування триває. Наразі правоохоронці перевіряють підозрюваного на причетність до скоєння аналогічних злочинів на території регіону.

Нагадаємо, раніше «МикВісті» повідомляли, що у Вознесенську фермерка втратила майже 400 тисяч гривень, замовивши неіснуючі добрива.

