  • середа

    15 жовтня, 2025

  • 11.4°
    Мінлива хмарність

    Миколаїв

  • 15 жовтня , 2025 середа

  • Миколаїв • 11.4° Мінлива хмарність

Клуб

Усі права захищені Законами України. Передрук матеріалів тільки з посиланням на джерело
© 2009-2025 Газета НикВести Свідоцтво про реєстрацію ID: R-40-00984

У Вознесенську фермерка втратила майже 400 тисяч гривень, замовивши неіснуючі добрива

Добрива. Фото: DepositphotosДобрива. Фото: Depositphotos

У Вознесенську правоохоронці розслідують шахрайство, внаслідок якого місцева фермерка втратила майже 400 тисяч гривень. Жінка перерахувала кошти за мінеральні добрива, які так і не отримала.

Як повідомили у поліції Миколаївщини, 47-річна мешканка Вознесенського району звернулася із заявою про те, що її ошукали шахраї. На початку місяця їй зателефонував невідомий чоловік, який представився менеджером компанії з продажу мінеральних добрив. Зловмисник запропонував вигідну угоду — придбати 21 тонну продукції для сільськогосподарських культур.

Після узгодження усіх деталей купівлі та доставки жінка перерахувала на вказаний рахунок 393 тисячі гривень. Проте добрива так і не надійшли, а «менеджер» перестав виходити на зв’язок.

За цим фактом слідчі Вознесенського районного управління поліції відкрили кримінальне провадження за частина 4 статті 190 Кримінального кодексу України — шахрайство, вчинене в особливо великих розмірах. Зловмисникам загрожує до восьми років позбавлення волі.

Поліцейські встановлюють осіб, причетних до злочину, та закликають громадян бути обачними під час онлайн-купівель, особливо при здійсненні передоплати за товари чи послуги.

Нагадаємо, раніше «МикВісті» писали, що у Первомайську та Кривоозерську шахраї ошукали жінок на понад 35 тисяч гривень.

Останні новини про: Поліція Миколаївщини

У Південноукраїнську колишнього керівника КП підозрюють у привласненні майна на понад ₴700 тис.
Побили та пограбували на вокзалі: у Вознесенську поліцейські затримали двох підозрюваних
Знімав відео, що виправдовували російське вторгнення в Україну: на Миколаївщині чоловіку повідомили про підозру
Реклама

Читайте також:

новини

Одещина у трійці регіонів із найбільшою кількістю штрафів ТЦК

Світлана Іванченко
новини

«Миколаївоблтеплоенерго» прийме на баланс старі мережі заводу «Зоря»

Аліна Квітко
новини

Повертати чи ні скульптуру Фалєєва на Флотський бульвар, вирішуватимуть проектанти та архітектори, це не пам’ятка культури, — Любаров

Аліна Квітко
новини

«Готуємось до найгіршого», — Сєнкевич про загрози під час опалювального сезону в Миколаєві

Аліна Квітко
новини

«Це була моя маленька мрія». Як художниця з Миколаєва подарувала Тіні Кароль розмальований килим на сцені

Даріна Мельничук
0
Обговорення

Щоб долучитись до коментарів на сайті МикВісті.

Приєднатись до Клубу МикВісті
Можете скасувати у будь-який момент Payment systems

Останні новини про: Поліція Миколаївщини

Знімав відео, що виправдовували російське вторгнення в Україну: на Миколаївщині чоловіку повідомили про підозру
Побили та пограбували на вокзалі: у Вознесенську поліцейські затримали двох підозрюваних
У Південноукраїнську колишнього керівника КП підозрюють у привласненні майна на понад ₴700 тис.

Миколаївський депутат через контакт-центр просить районну адміністрацію демонтувати МАФ

У Черкасах заявили, що «унікально» готуються до зими: «В оселях буде плюс навіть в мороз, у блекаут й без газу»

4 години тому

В Одесі створили військову адміністрацію: її очолив Сергій Лисак

Головне сьогодні