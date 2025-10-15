У Вознесенську фермерка втратила майже 400 тисяч гривень, замовивши неіснуючі добрива

Добрива. Фото: Depositphotos

У Вознесенську правоохоронці розслідують шахрайство, внаслідок якого місцева фермерка втратила майже 400 тисяч гривень. Жінка перерахувала кошти за мінеральні добрива, які так і не отримала.

Як повідомили у поліції Миколаївщини, 47-річна мешканка Вознесенського району звернулася із заявою про те, що її ошукали шахраї. На початку місяця їй зателефонував невідомий чоловік, який представився менеджером компанії з продажу мінеральних добрив. Зловмисник запропонував вигідну угоду — придбати 21 тонну продукції для сільськогосподарських культур.

Після узгодження усіх деталей купівлі та доставки жінка перерахувала на вказаний рахунок 393 тисячі гривень. Проте добрива так і не надійшли, а «менеджер» перестав виходити на зв’язок.

За цим фактом слідчі Вознесенського районного управління поліції відкрили кримінальне провадження за частина 4 статті 190 Кримінального кодексу України — шахрайство, вчинене в особливо великих розмірах. Зловмисникам загрожує до восьми років позбавлення волі.

Поліцейські встановлюють осіб, причетних до злочину, та закликають громадян бути обачними під час онлайн-купівель, особливо при здійсненні передоплати за товари чи послуги.

Нагадаємо, раніше «МикВісті» писали, що у Первомайську та Кривоозерську шахраї ошукали жінок на понад 35 тисяч гривень.