 БЕБ припинило діяльність 5 гральних закладів в Одесі

Пускали лише після дзвінка: БЕБ припинило діяльність ще п’яти гральних закладів в Одесі

БЕБ припинило діяльність 5 гральних закладів в Одесі. Фото: БЕББЕБ припинило діяльність 5 гральних закладів в Одесі. Фото: БЕБ

Детективи Територіального управління Бюро економічної безпеки в Одеській області припинили діяльність ще п’яти гральних закладів, які, за даними слідства, працювали без відповідних ліцензій.

Як повідомили у БЕБ, ігрові зали функціонували цілодобово, але доступ до приміщень надавали лише за попереднім дзвінком перевіреним клієнтам. Сам вхід до гральних зал контролювався системами відеоспостереження.

За словами правоохоронців, заклади не мали жодних вивісок чи зовнішньої реклами, а приміщення розташовувалися на перших поверхах житлових будинків. Вони не були зареєстровані як юридичні особи та не отримували ліцензій, через що не сплачували податки.

БЕБ припинило діяльність 5 гральних закладів в Одесі. Фото: БЕББЕБ припинило діяльність 5 гральних закладів в Одесі. Фото: БЕБ

Під час обшуків на місцях детективи вилучили комп’ютерну техніку, обладнання, гроші, мобільні телефони, чорнові записи та рекламні матеріали казино. Орієнтовна вартість вилученого майна становить близько 3 мільйонів гривень.

Наразі досудове розслідування триває. Правоохоронні органи встановлюють осіб, причетних до організації роботи зазначених закладів.

Керівник Територіального управління БЕБ в Одеській області Сергій Мунтян також повідомив, що з початку 2025 року в регіоні виявлено три мережі підпільних гральних закладів, кожна з яких налічувала від 3 до 27 залів. На 21 приміщення накладено арешт, а власники 17 об’єктів розірвали договори оренди з організаторами грального бізнесу.

Нагадаємо, раніше в БЕБ оголосили про підозри адміністраторам нелегальних гральних закладів в Одесі.

