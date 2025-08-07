Вже 39 читачів МікВісті вирішили приєднатись до Клубу. Наша ціль — 200

Ми запустили клуб МикВісті!
Детальніше
Участь в клубі — інвестиція
у правду та журналістику
Приєднатися
Ваша інвестиція  у правду та журналістику.   Детальніше

  • четвер

    7 серпня, 2025

  • 29°
    Переважно ясно

    Миколаїв

  • 7 серпня , 2025 четвер

  • Миколаїв • 29° Переважно ясно

Клуб

Усі права захищені Законами України. Передрук матеріалів тільки з посиланням на джерело
© 2009-2025 Газета НикВести Свідоцтво про реєстрацію ID: R-40-00984

Детективи БЕБ повідомили про підозру адміністраторам нелегальних гральних закладів в Одесі

Фото: Бюро економічної безпеки УкраїниБЕБ повідомили про підозру адміністраторам нелегальних гральних закладів в Одесі. Фото: Бюро економічної безпеки України

Територіальне управління Бюро економічної безпеки в Одеській області оголосило підозру ще двом особам щодо справи про організацію підпільних гральних закладів у місті.

Про це повідомляє пресслужба БЕБ.

За даними Бюро, підозрювані забезпечували цілодобову роботу ігрових залів, які не мали ліцензії та зареєстрованої юридичної особи. Підпільні казино не звітували про свою діяльність та не сплачували податки.

— Всі вони були розташовані на перших поверхах житлових будинків та в комерційних приміщеннях. Аби не привертати увагу органів контролю, працювали без вивісок чи зовнішньої реклами. Вхід контролювали камери відеоспостереження, — йдеться у повідомленні.

У ході обшуків детективи вилучили понад 500 одиниць комп’ютерної техніки, відеокамери, мобільні телефони, касову техніку, чорнову бухгалтерію, а також 200 одиниць побутової техніки та меблів. Орієнтовно правоохоронці вилучили майна на загальну суму близько 8 мільйонів гривень.

Наразі затриманим повідомили про підозри у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого частиною 2 статті 203-2 Кримінального кодексу України — незаконна діяльність з організації або проведення азартних ігор та лотерей. Досудове розслідування триває. Наразі встановлюється повне коло осіб причетних до незаконної діяльності.

Нагадаємо, раніше Державне агентство «ПлейСіті» оштрафувало вісім казино на 3,2 мільйона гривень за неподання звітності.

 

Останні новини про: Одеса

В Одесі за ₴4,5 млн відновлять школи, пошкоджені обстрілами РФ
Одеська область серед лідерів за кількістю порушень мовного законодавства від початку 2025 року
Росія вночі атакувала газову станцію в Одеській області: понад 2 тисяч абонентів без газу
Реклама

Читайте також:

новини

Сєнкевич та Панченко пояснили, навіщо у Соляних будувати 2 км тротуару за ₴16 млн: «Люди вимагають»

Юлія Бойченко
новини

У Миколаєві виконком зобов’язав «Таврію-В» облаштувати укриття в магазині на Намиві

Ірина Олехнович
новини

ДЖКГ Миколаєва просить міськраду дати згоду на «списання двох вбиралень на 4 очка»

Катерина Середа
новини

У Сєнкевича заявили, що після скарг миколаївців у «Казці» почистили басейн: «Отримали на горіхи, такого більше не буде»

Аліса Мелік-Адамян
новини

«А крім закону ними хтось опікується?», — жителька Миколаєва про сухі дерева у парку Перемоги

Світлана Іванченко
0
Обговорення

Щоб долучитись до коментарів на сайті МикВісті.

Приєднатись до Клубу МикВісті
Можете скасувати у будь-який момент Payment systems

Останні новини про: Одеса

Росія вночі атакувала газову станцію в Одеській області: понад 2 тисяч абонентів без газу
Одеська область серед лідерів за кількістю порушень мовного законодавства від початку 2025 року
В Одесі за ₴4,5 млн відновлять школи, пошкоджені обстрілами РФ

Інвестор з будівництва сортувальної лінії у Миколаєві пояснив, чому цей проєкт потрібен місту

Сєнкевич та Панченко пояснили, навіщо у Соляних будувати 2 км тротуару за ₴16 млн: «Люди вимагають»

2 години тому

ДЖКГ Миколаєва просить міськраду дати згоду на «списання двох вбиралень на 4 очка»

Катерина Середа

Головне сьогодні
Ми запустили клуб МикВісті!

Спільнота читачів, які вірять у силу медіа та змінюють реальність через журналістику

Наша ціль — 200
Вже 39 читачів МікВісті вирішили приєднатись до Клубу
Приєднатися
Apple Pay