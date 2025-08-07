Детективи БЕБ повідомили про підозру адміністраторам нелегальних гральних закладів в Одесі

БЕБ повідомили про підозру адміністраторам нелегальних гральних закладів в Одесі. Фото: Бюро економічної безпеки України

Територіальне управління Бюро економічної безпеки в Одеській області оголосило підозру ще двом особам щодо справи про організацію підпільних гральних закладів у місті.

Про це повідомляє пресслужба БЕБ.

За даними Бюро, підозрювані забезпечували цілодобову роботу ігрових залів, які не мали ліцензії та зареєстрованої юридичної особи. Підпільні казино не звітували про свою діяльність та не сплачували податки.

— Всі вони були розташовані на перших поверхах житлових будинків та в комерційних приміщеннях. Аби не привертати увагу органів контролю, працювали без вивісок чи зовнішньої реклами. Вхід контролювали камери відеоспостереження, — йдеться у повідомленні.

У ході обшуків детективи вилучили понад 500 одиниць комп’ютерної техніки, відеокамери, мобільні телефони, касову техніку, чорнову бухгалтерію, а також 200 одиниць побутової техніки та меблів. Орієнтовно правоохоронці вилучили майна на загальну суму близько 8 мільйонів гривень.

Наразі затриманим повідомили про підозри у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого частиною 2 статті 203-2 Кримінального кодексу України — незаконна діяльність з організації або проведення азартних ігор та лотерей. Досудове розслідування триває. Наразі встановлюється повне коло осіб причетних до незаконної діяльності.

