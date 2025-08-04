В Україні оштрафували 8 казино на понад ₴3 млн

Нелегальні гральні заклади, які викрили в Одесі. Ілюстративне фото: Бюро економічної безпеки

Державне агентство «ПлейСіті» оштрафувало 8 казино на 3,2 мільйона гривень за неподання звітності.

Про це повідомили у Міністерстві цифрової трансформації.

«Держагентство PlayCity продовжує системну перевірку організаторів азартних ігор. Вісім ліцензованих казино отримали штрафи по 400 тисяч гривень за ігнорування закону. Причина — не подали звітність вчасно, як цього вимагає Закон «Про державне регулювання азартних ігор», — йдеться у повідомленні.

За інформацією Мінцифри, санкції було застосовано до Golden Bonus, WinBoss, WinBoss «Гральні автомати», F1RST, Royal Club, WIN, 4444 та Party Casino.

У міністерстві нагадали, що усі легальні оператори грального бізнесу мають дотримуватися вимог щодо звітності про відповідність ліцензійним умовам, фінансовий стан та рух коштів, вжиті заходи для профілактики та боротьби з ігровою залежністю.

Раніше повідомлялось, в Одеській області викрили мережу гральних закладів, які працювали без ліцензії в різних районах міста.