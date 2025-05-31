В Одесі викрили мережу нелегальних гральних закладів
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- Даріна Мельничук
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7:45, 31 травня, 2025
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В Одеській області викрили мережу гральних закладів, які працювали без ліцензії в різних районах міста.
Про це повідомляє Бюро економічної безпеки України.
Зазначається, що ігрові зали розташовувались на перших поверхах багатоповерхівок і працювали цілодобово без вивісок та реклами. Заклади діяли без реєстрації, ліцензій і сплати податків. Потрапити всередину могли лише перевірені клієнти — після дзвінка й перевірки у спеціальній базі. Доступ контролювали камерами відеоспостереження.
У рамках розслідування провели 27 обшуків. Детективи вилучили техніку, гроші, мобільні телефони, записи та рекламну продукцію. Все майно арештували. Його орієнтовна вартість — понад 18,9 мільйонів гривень.
До суду направили клопотання про заборону використання приміщень, де працювали гральні зали. На сьогодні вже припинено діяльність 15 нелегальних закладів.
Наразі триває досудове розслідування за частиною 2 статті 203-2 Кримінального кодексу України.
Нагадаємо, у лютому в Одесі викрили 13 нелегальних гральних закладів, які працювали без ліцензій. Під час обшуків вилучили 252 комп'ютери та документи.
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