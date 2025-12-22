 Проблеми з міськими перевезеннями у Вознесенську: що відбувається

«Ситуація критична»: мешканці Вознесенська скаржаться на перебої міського транспорту

У Вознесенську проблеми з міськими перевезеннями, ілюстраційне фото: molbuk.uaУ Вознесенську проблеми з міськими перевезеннями, ілюстративне фото: molbuk.ua

У Вознесенську вже кілька тижнів тривають проблеми в роботі міського транспорту: приватні перевізники не виводять автобуси на маршрути, а містян про це повідомляють лише постфактум.

«МикВісті» поспілкувалися з жителями міста, щоб детальніше розібратися в ситуації.

Як відомо, 5 грудня у Вознесенську провели нараду через численні скарги мешканців на перебої в роботі міського транспорту. Зокрема, у зустрічі взяли участь заступник міського голови Олександр Мизгало та керуюча справами райдержадміністрації Олена Максютенко. Під час обговорення дійшли висновку, що головна проблема — дефіцит водіїв.

Проблеми з міськими перевезеннями, за словами місцевих жителів, почалися близько місяця–двох тому: автобуси часто не виходять на маршрути або змінюють напрямок руху.

— Коли почалася проблема, точно не можу сказати, але, мабуть, місяць-два тому. До цього були якісь негаразди, але не так часто. Я їжджу шостим маршрутом: він відправляється о сьомій ранку від нашого Сирзаводу і їде в центр міста. Звісно, багато зупинок, купа людей, дітей, які їдуть у садочки, школи, на роботу. Раніше маршрут працював нормально, але одного ранку його раптово не стало. Один день, другий… Спочатку думали, що поломка, бо автобуси часто ламаються. Останнім часом це трапляється дуже часто — день, два, три, тиждень. Потім дізнаємося, що його просто перекинули на інший маршрут. [...] Шостого маршруту уже 2 тижні немає протягом дня. О 8 ранку ще їде, а потім його немає. На вечір може бути, а може і не бути, — розповіла нам у коментарі Наталя Щур.

мешканці Вознесенська скаржаться на перебої міського транспорту, скриншот з групи «Вознесенський базар»Мешканці Вознесенська скаржаться на перебої міського транспорту, скриншот з групи «Вознесенський базар»
мешканці Вознесенська скаржаться на перебої міського транспорту, скриншот з групи «Вознесенський базар»Мешканці Вознесенська скаржаться на перебої міського транспорту, скриншот з групи «Вознесенський базар»

За її словами, через цю проблему люди часто змушені йти пішки кілька кілометрів, щоб дістатися до роботи чи школи.

— Ситуація критична, бо йдеться про людей різного віку: багато пенсіонерів, що працює, яким треба йти в центр три-чотири кілометри пішки. Так само діти. Йдемо пішки, а коли дощі були, то таксі, —додала Наталя Щур.

Зазначимо, що на офіційному сайті Вознесенської міської ради є перелік перевізників та маршрутів у місті. Серед них:

  • Товариство з додатковою відповідальністю «Вознесенськавтотранс» обслуговує маршрути №2, 3, 4, 5, 6, 6.2, 7, 9, 10, 11/А, 15, 19, 23 та 24.

  • Фізична особа-підприємець Піпія М.Н. обслуговує маршрути №22, 35, 35/1, 35/2, 36 та 37.

  • Фізична особа-підприємець Новак В.А. працює на маршрутах №31 та 32.

  • Також ТОВ «Вознесенськавтотранс» обслуговує маршрут №33.

Додамо, що виконавчий комітет відповідає за укладання договорів із перевізниками та контроль за виконанням пасажирських перевезень.

Нарада щодо відсутності окремих міських маршрутів, фото: Вознесенська міська радаНарада щодо відсутності окремих міських маршрутів, фото: Вознесенська міська рада

Крім того, у Вознесенській міській раді оголосили вакансії для охочих працювати водіями. Редакція «МикВісті» намагалася уточнити деталі за номером, вказаним у повідомленні (095-125-22-36), але людина, яка відповіла на дзвінок, повідомила, що більше не працює за цим телефоном.

— Проблеми почалися, мабуть, ще з літа, але спочатку вони були не суттєві. Масштабна криза виникла місяць-два тому, коли ТЦК забрав хлопців, а керівник автотранспорту не забезпечував своїх працівників і не втручався. Крім того, водії були змушені ремонтувати транспорт за власний кошт, і нікому це не цікаво. Зараз місто фактично залишилося без нормального транспорту [...] Після третьої години дня вже взагалі нічого не ходить. Я після перелому, мені тільки зняли гіпс, і змушена, якщо не можу дістатися додому на таксі, шукати інший варіант, — розповіла нам у коментарі місцева жителька Галина Семерня.

Ми намагалися взяти коментар у Максима Попенка, начальника Управління житлово-комунального господарства та комунального благоустрою Вознесенської міської ради, проте він відмовився спілкуватися телефоном і сказав, що коментар можливий лише за офіційним запитом. Також ми звернулися до Олександра Мизгало, заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів міськради, але відповіді від нього ще не отримали.

Нагадаємо, сьогодні, 22 грудня, у Миколаєві відновили рух трамвайного маршруту №3 «ЧСЗ – 10 Воєнна».

партнерство
Internews

Цей матеріал створено в межах проєкту «Підтримка сталості українських медіа», який реалізується ГО «Миколаївський Медіа Хаб» у партнерстві з Internews Europe за фінансової підтримки Шведського агентства з міжнародного розвитку (Sida) в рамках шведської допомоги розвитку. Зміст матеріалу є виключною відповідальністю ГО «Миколаївський Медіа Хаб» і не обов’язково відображає офіційну позицію Sida, Швеції чи Internews Europe.

Підтримано Швецією та SIDA

