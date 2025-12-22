 Рух трамвая №3 відновлено у Миколаєві з 22 грудня

У Миколаєві відновили рух трамвая №3 після ремонту

Трамваї у Миколаєві тимчасово змінити маршрут. Фото: «Миколаївелектротранс»Трамваї у Миколаєві. Фото ілюстративне: «Миколаївелектротранс»

Сьогодні, 22 грудня, у Миколаєві відновили рух трамвайного маршруту №3 «ЧСЗ – 10 Воєнна».

Про це повідомили в КП «Миколаївелектротранс».

Раніше працівники підприємства провели комплексну заміну рейкошпальної решітки на перетині вулиць Столярна та 10 Воєнна. Водночас, наразі на цій ділянці тривають роботи з благоустрою території. Через це рух автомобільного транспорту на цій ділянці дороги може бути тимчасово ускладнений.

Нагадаємо, раніше у Миколаєві легковик виїхав на зустрічну смугу та врізався в тролейбус.

