У Миколаєві відновили рух трамвая №3 після ремонту
12:28, 22 грудня, 2025
Сьогодні, 22 грудня, у Миколаєві відновили рух трамвайного маршруту №3 «ЧСЗ – 10 Воєнна».
Про це повідомили в КП «Миколаївелектротранс».
Раніше працівники підприємства провели комплексну заміну рейкошпальної решітки на перетині вулиць Столярна та 10 Воєнна. Водночас, наразі на цій ділянці тривають роботи з благоустрою території. Через це рух автомобільного транспорту на цій ділянці дороги може бути тимчасово ускладнений.
