У Миколаєві тимчасово обмежать рух трамваю №3 через ремонт колії

Тролейбуси з автономним ходом, які отримав «Миколаївелектротранс». Фото: «МикВісті»Тролейбуси з автономним ходом, які отримав «Миколаївелектротранс». Фото: «МикВісті»

Сьогодні, 8 грудня, з 09:00 у Миколаєві тимчасово обмежать рух трамваїв маршруту №3. Це пов’язано з проведенням робіт із заміни рейко-шпальної решітки працівниками комунального підприємства «Миколаївелектротранс».

Як повідомляє Миколаївська міська рада, ремонтні роботи відбуваються на перетині вулиць Столярна — 3 Воєнна, тож рух трамваїв на цій ділянці тимчасово закриють. У комунальному підприємстві зазначають, що після завершення робіт рух транспорту відновлять у повному обсязі.

Містян просять врахувати тимчасові зміни під час планування поїздок.

Нагадаємо, раніше до різдвяних свят у Миколаєві частину трамваїв та тролейбусів прикрасили декораціями. Вже від завтра вони курсуватимуть містом.

новини

У Миколаєві запустили опалення в гуртожитку, який майже місяць залишався без тепла

Анна Гакман
новини

На Миколаївщині та Одещині велика кількість агрокомпаній для виробництва біоетанолу, — аналітики

Світлана Іванченко
новини

Табунщик отримав від Зеленського орден «За заслуги»

Світлана Іванченко
новини

Нардеп Костенко закликав посилити мобілізацію, щоб перемогти у війні: «Зеленському будуть стояти пам'ятники по всій країні»

Світлана Іванченко
новини

Не подав декларацію вчасно: старосту з Миколаївщини оштрафували на понад ₴45 тис.

Світлана Іванченко
У Миколаєві запустили опалення в гуртожитку, який майже місяць залишався без тепла

У Миколаєві вимикають вуличне освітлення, «щоб зменшити навантаження на мережу»

1 година тому

Не залишай дитину наодинці з війною: як у Миколаєві запрацював центр безоплатної психологічної допомоги

