У Миколаєві тимчасово обмежать рух трамваю №3 через ремонт колії

Тролейбуси з автономним ходом, які отримав «Миколаївелектротранс». Фото: «МикВісті»

Сьогодні, 8 грудня, з 09:00 у Миколаєві тимчасово обмежать рух трамваїв маршруту №3. Це пов’язано з проведенням робіт із заміни рейко-шпальної решітки працівниками комунального підприємства «Миколаївелектротранс».

Як повідомляє Миколаївська міська рада, ремонтні роботи відбуваються на перетині вулиць Столярна — 3 Воєнна, тож рух трамваїв на цій ділянці тимчасово закриють. У комунальному підприємстві зазначають, що після завершення робіт рух транспорту відновлять у повному обсязі.

Містян просять врахувати тимчасові зміни під час планування поїздок.

Нагадаємо, раніше до різдвяних свят у Миколаєві частину трамваїв та тролейбусів прикрасили декораціями. Вже від завтра вони курсуватимуть містом.