Миколаєвом на Різдво курсував святковий тролейбус із вертепом та колядками. Фото: МикВісті

У Миколаєві 25 грудня відбувся урочистий захід під назвою «Світло Різдва». Починаючи з 12 години містом курсував святковий тролейбус, який на зупинках виконував традиційні різдвяні колядки.

На місці події побувала кореспондентка «МикВісті».

Щоб привітати містян зі святом, з обрядовими піснями виступили військовий оркестр 406-ї окремої артилерійської бригади імені генерала-хорунжого Олексія Алмазова Військового морських Сил ЗСУ та студенти Миколаївського фахового коледжу культури і мистецтв. Вертеп в яскравих українських вбраннях співали й танцювали для миколаївців, які зібралися подивитися на святкове дійство. Так, Маланка обмела усіх присутніх віником, аби «у хаті був достаток», колядники водили Козу та бажали усім присутнім добра, світла і — найголовніше — миру по всій Україні.

Як розповів директор комунального підприємства «Миколаївелектротранс» Юрій Сметана, такий святковий тролейбус запускають містом уже другий рік поспіль, щоб дарувати миколаївцям позитивні емоції та світлі враження навіть у час війни.

Юрій Сметана. Фото: МикВісті

На заході також був присутній перший заступник Миколаївського міського голови Віталій Луков. Від міської ради він подякував колядникам і вручив подарунки.

Віталій Луков. Фото: МикВісті

Нагадаємо, що раніше у Миколаєві відбулися святкові богослужіння з нагоди Різдва Христового. Служби пройшли, зокрема, в Кафедральному соборі Касперівської ікони Божої Матері та в костелі Святого Йосипа.