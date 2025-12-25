 Миколаєвом на Різдво курсував святковий тролейбус із вертепом та колядками

Миколаєвом на Різдво курсував святковий тролейбус із вертепом та колядками

Миколаєвом на Різдво курсував святковий тролейбус із вертепом та колядками. Фото: МикВісті

У Миколаєві 25 грудня відбувся урочистий захід під назвою «Світло Різдва». Починаючи з 12 години містом курсував святковий тролейбус, який на зупинках виконував традиційні різдвяні колядки.

На місці події побувала кореспондентка «МикВісті».

Щоб привітати містян зі святом, з обрядовими піснями виступили військовий оркестр 406-ї окремої артилерійської бригади імені генерала-хорунжого Олексія Алмазова Військового морських Сил ЗСУ та студенти Миколаївського фахового коледжу культури і мистецтв. Вертеп в яскравих українських вбраннях співали й танцювали для миколаївців, які зібралися подивитися на святкове дійство. Так, Маланка обмела усіх присутніх віником, аби «у хаті був достаток», колядники водили Козу та бажали усім присутнім добра, світла і — найголовніше — миру по всій Україні.

Миколаєвом на Різдво курсував святковий тролейбус із вертепом та колядками. Фото: МикВісті
Миколаєвом на Різдво курсував святковий тролейбус із вертепом та колядками. Фото: МикВістіМиколаєвом на Різдво курсував святковий тролейбус із вертепом та колядками. Фото: МикВісті
Миколаєвом на Різдво курсував святковий тролейбус із вертепом та колядками. Фото: МикВістіМиколаєвом на Різдво курсував святковий тролейбус із вертепом та колядками. Фото: МикВісті

Як розповів директор комунального підприємства «Миколаївелектротранс» Юрій Сметана, такий святковий тролейбус запускають містом уже другий рік поспіль, щоб дарувати миколаївцям позитивні емоції та світлі враження навіть у час війни.

Юрій Сметана. Фото: МикВісті

На заході також був присутній перший заступник Миколаївського міського голови Віталій Луков. Від міської ради він подякував колядникам і вручив подарунки.

Віталій Луков. Фото: МикВісті
Миколаєвом на Різдво курсував святковий тролейбус із вертепом та колядками. Фото: МикВістіМиколаєвом на Різдво курсував святковий тролейбус із вертепом та колядками. Фото: МикВісті
Миколаєвом на Різдво курсував святковий тролейбус із вертепом та колядками. Фото: МикВістіМиколаєвом на Різдво курсував святковий тролейбус із вертепом та колядками. Фото: МикВісті
Миколаєвом на Різдво курсував святковий тролейбус із вертепом та колядками. Фото: МикВістіМиколаєвом на Різдво курсував святковий тролейбус із вертепом та колядками. Фото: МикВісті
Миколаєвом на Різдво курсував святковий тролейбус із вертепом та колядками. Фото: МикВістіМиколаєвом на Різдво курсував святковий тролейбус із вертепом та колядками. Фото: МикВісті
Миколаєвом на Різдво курсував святковий тролейбус із вертепом та колядками. Фото: МикВістіМиколаєвом на Різдво курсував святковий тролейбус із вертепом та колядками. Фото: МикВісті
Миколаєвом на Різдво курсував святковий тролейбус із вертепом та колядками. Фото: МикВістіМиколаєвом на Різдво курсував святковий тролейбус із вертепом та колядками. Фото: МикВісті
Миколаєвом на Різдво курсував святковий тролейбус із вертепом та колядками. Фото: МикВістіМиколаєвом на Різдво курсував святковий тролейбус із вертепом та колядками. Фото: МикВісті
Миколаєвом на Різдво курсував святковий тролейбус із вертепом та колядками. Фото: МикВістіМиколаєвом на Різдво курсував святковий тролейбус із вертепом та колядками. Фото: МикВісті
Миколаєвом на Різдво курсував святковий тролейбус із вертепом та колядками. Фото: МикВістіМиколаєвом на Різдво курсував святковий тролейбус із вертепом та колядками. Фото: МикВісті
Миколаєвом на Різдво курсував святковий тролейбус із вертепом та колядками. Фото: МикВістіМиколаєвом на Різдво курсував святковий тролейбус із вертепом та колядками. Фото: МикВісті

Нагадаємо, що раніше у Миколаєві відбулися святкові богослужіння з нагоди Різдва Христового. Служби пройшли, зокрема, в Кафедральному соборі Касперівської ікони Божої Матері та в костелі Святого Йосипа.

