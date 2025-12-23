У Миколаєві на Різдво запустять святковий тролейбус з колядками
Ірина Олехнович
13:48, 23 грудня, 2025
У четвер, 25 грудня, у Миколаєві пройде святковий захід «Світло Різдва». З нагоди свята містом курсуватиме тролейбус, який гратиме на зупинках традиційні різдвяні колядки.
Про це повідомляє комунальне підприємство «Миколаївелектротранс».
Різдвяні композиції виконають військовий оркестр 406-ї окремої артилерійської бригади імені генерал-хорунжого Олексія Алмазова, а також студенти Миколаївського фахового коледжу культури та мистецтва.
Святковий тролейбус зупинятиметься за таким маршрутом:
- 12:10 — Соборна площа
- 12:30 — Сквер «Соляні» (ТЦ «Магелан»)
- 12:45 — мікрорайон Північний (кінцева зупинка тролейбусів)
- 13:05 — Шкільна
- 13:30 — Курортна
- 13:55 — Садова
- 14:10 — 3-тя Слобідська
- 14:30 — Автовокзал
- 14:55 — ринок «Колос»
- 15:10 — 6-та Слобідська
- 15:30 — Каштановий сквер
Нагадаємо, раніше президент України Володимир Зеленський закликав оновити календар святкових дат.
