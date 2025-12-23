 У Миколаєві на Різдво запустять святковий тролейбус з колядками

У Миколаєві на Різдво запустять святковий тролейбус з колядками

Святковий тролейбус з колядками у Миколаєві. Фото: СуспільнеСвятковий тролейбус з колядками у Миколаєві. Фото: Суспільне

У четвер, 25 грудня, у Миколаєві пройде святковий захід «Світло Різдва». З нагоди свята містом курсуватиме тролейбус, який гратиме на зупинках традиційні різдвяні колядки.

Про це повідомляє комунальне підприємство «Миколаївелектротранс».

Різдвяні композиції виконають військовий оркестр 406-ї окремої артилерійської бригади імені генерал-хорунжого Олексія Алмазова, а також студенти Миколаївського фахового коледжу культури та мистецтва.

Святковий тролейбус зупинятиметься за таким маршрутом:

  • 12:10 — Соборна площа
  • 12:30 — Сквер «Соляні» (ТЦ «Магелан»)
  • 12:45 — мікрорайон Північний (кінцева зупинка тролейбусів)
  • 13:05 — Шкільна
  • 13:30 — Курортна
  • 13:55 — Садова
  • 14:10 — 3-тя Слобідська
  • 14:30 — Автовокзал
  • 14:55 — ринок «Колос»
  • 15:10 — 6-та Слобідська
  • 15:30 — Каштановий сквер

Нагадаємо, раніше президент України Володимир Зеленський закликав оновити календар святкових дат.

