У Миколаєві на Різдво запустять святковий тролейбус з колядками

Святковий тролейбус з колядками у Миколаєві. Фото: Суспільне

У четвер, 25 грудня, у Миколаєві пройде святковий захід «Світло Різдва». З нагоди свята містом курсуватиме тролейбус, який гратиме на зупинках традиційні різдвяні колядки.

Про це повідомляє комунальне підприємство «Миколаївелектротранс».

Різдвяні композиції виконають військовий оркестр 406-ї окремої артилерійської бригади імені генерал-хорунжого Олексія Алмазова, а також студенти Миколаївського фахового коледжу культури та мистецтва.

Святковий тролейбус зупинятиметься за таким маршрутом:

12:10 — Соборна площа

12:30 — Сквер «Соляні» (ТЦ «Магелан»)

12:45 — мікрорайон Північний (кінцева зупинка тролейбусів)

13:05 — Шкільна

13:30 — Курортна

13:55 — Садова

14:10 — 3-тя Слобідська

14:30 — Автовокзал

14:55 — ринок «Колос»

15:10 — 6-та Слобідська

15:30 — Каштановий сквер

Нагадаємо, раніше президент України Володимир Зеленський закликав оновити календар святкових дат.