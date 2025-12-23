 Зеленський закликав оновити святковий календар України

  • вівторок

    23 грудня, 2025

  • 3.2°
    Похмуро

    Миколаїв

  • 23 грудня , 2025 вівторок

  • Миколаїв • 3.2° Похмуро

Клуб

Усі права захищені Законами України. Передрук матеріалів тільки з посиланням на джерело
© 2009-2025 Газета НикВести Свідоцтво про реєстрацію ID: R-40-00984

Зеленський закликав оновити святкові дати в українському календарі

Зеленський закликав оновити святковий календар України. Фото: Офіс ПрезидентаЗеленський закликав оновити святковий календар України. Фото: Офіс Президента

Президент Володимир Зеленський заявив, що Україні потрібні нові та логічні підходи до святкових і особливих днів.

Про це він сказав у вечірньому відеозверненні.

За словами глави держави, це питання він уже обговорив зі спікером Верховної Ради Русланом Стефанчуком. Очікується, що над новими підходами працюватимуть народні депутати разом з урядовцями та представниками громадянського суспільства.

Реклама

Володимир Зеленський пояснив необхідність змін війною та «невдалими календарними збігами», коли дні трагедій припадають на професійні свята. Він також звернув увагу, що інколи в один день свої професійні свята відзначають представники різних сфер.

Президент наголосив, що всі ці питання потрібно впорядкувати, і нагадав, що перенесення Різдва на 25 грудня відбулося без труднощів. За його словами, інші дати також мають бути справедливими та коректними.

Заява пролунала 22 грудня — у день професійного свята енергетиків і працівників дипломатичної служби.

Нагадаємо, що Православна церква України з 1 вересня 2023 року перейшла на новоюліанський календар. Він передбачає святкування Різдва 25 грудня, а не 7 січня.

Юліанський календар, за яким живе Російська православна церква, а також Українська православна церква, на 13 днів відрізняється від григоріанського та новоюліанського календарів, за якими живе більшість країн світу.

Реклама

Читайте також:

новини

Сєнкевич обіцяє, що у бюджеті Миколаєва на 2026 рік буде розпис по кожному об'єкту

Юлія Бойченко
новини

«Для слідчих дій мають бути підстави», — поліція поки не має доказів поранення депутата Андрєєва на полюванні

Аліса Мелік-Адамян
новини

У Миколаєві за ₴4,6 млн закупили програму для розпізнавання авто на міських камерах

Аліна Квітко
новини

«Ситуація критична»: мешканці Вознесенська скаржаться на перебої міського транспорту

Анна Гакман
новини

Сєнкевич пообіцяв публічні звіти департаментів та комунальних підприємств перед ухваленням бюджету Миколаєва на 2026 рік

Юлія Бойченко
0
Обговорення

Щоб долучитись до коментарів на сайті МикВісті.

Приєднатись до Клубу МикВісті
Можете скасувати у будь-який момент Payment systems

Через атаку FPV-дронів на Миколаївщині пошкоджено приватний будинок

Сєнкевич обіцяє, що у бюджеті Миколаєва на 2026 рік буде розпис по кожному об'єкту

Росія знову атакувала Одесу: постраждали порт і цивільне судно