Зеленський закликав оновити святкові дати в українському календарі

Зеленський закликав оновити святковий календар України. Фото: Офіс Президента

Президент Володимир Зеленський заявив, що Україні потрібні нові та логічні підходи до святкових і особливих днів.

Про це він сказав у вечірньому відеозверненні.

За словами глави держави, це питання він уже обговорив зі спікером Верховної Ради Русланом Стефанчуком. Очікується, що над новими підходами працюватимуть народні депутати разом з урядовцями та представниками громадянського суспільства.

Володимир Зеленський пояснив необхідність змін війною та «невдалими календарними збігами», коли дні трагедій припадають на професійні свята. Він також звернув увагу, що інколи в один день свої професійні свята відзначають представники різних сфер.

Президент наголосив, що всі ці питання потрібно впорядкувати, і нагадав, що перенесення Різдва на 25 грудня відбулося без труднощів. За його словами, інші дати також мають бути справедливими та коректними.

Заява пролунала 22 грудня — у день професійного свята енергетиків і працівників дипломатичної служби.

Нагадаємо, що Православна церква України з 1 вересня 2023 року перейшла на новоюліанський календар. Він передбачає святкування Різдва 25 грудня, а не 7 січня.

Юліанський календар, за яким живе Російська православна церква, а також Українська православна церква, на 13 днів відрізняється від григоріанського та новоюліанського календарів, за якими живе більшість країн світу.