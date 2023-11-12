Києво-Печерська лавра вирішила перейти на новоюліанський календар, як це нещодавно зробила Православна церква України.

Про це повідомив виконувач обовʼязків намісника Лаври архімандрит Авраамій.

Він уточнив, що Лавра почне використовувати новоюліанський календар із 15 листопада, коли починається Різдвяний піст.

Авраамій зазначив, що такий перехід вирішили здійснити на численні прохання парафіян Лаври та з благословення предстоятеля ПЦУ митрополита Епіфанія.

Як відомо, Православна Церква України з 1 вересня 2023 року перейшла на новоюліанський календар для нерухомих свят. ПЦУ відзначатиме Різдво 25 грудня, а не 7 січня. Покрову — 1 жовтня, Водохреща — 6 січня, а День Святого Миколая — 6 грудня. Водночас це не стосуватиметься Великодня і деяких інших свят, зокрема Трійці.

Нагадаємо, жителі Миколаєва позитивно оцінюють перехід ПЦУ з 1 вересня 2023 року на новоюліанський календар для нерухомих свят.

Раніше повідомлялося, що Миколаївщина має один з найнижчих показників виходу церков з Московського патріархату. У травні поточного року область посіла сьоме місце в антирейтингу за показником виходу громад з МП.