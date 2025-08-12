Вже 46 читачів МікВісті вирішили приєднатись до Клубу. Наша ціль — 200

Ми запустили клуб МикВісті!
Детальніше
Участь в клубі — інвестиція
у правду та журналістику
Приєднатися
Ваша інвестиція  у правду та журналістику.   Детальніше

  • вівторок

    12 серпня, 2025

  • 26°
    Переважно ясно

    Миколаїв

  • 12 серпня , 2025 вівторок

  • Миколаїв • 26° Переважно ясно

Клуб

Усі права захищені Законами України. Передрук матеріалів тільки з посиланням на джерело
© 2009-2025 Газета НикВести Свідоцтво про реєстрацію ID: R-40-00984

В Одесі затримали двох священників УПЦ МП, яких підозрюють у підтримці росіян

Затримання священника УПЦ МП в Одесі. Фото: СБУЗатримання священника УПЦ МП в Одесі. Фото: СБУ

СБУ повідомила про затримання в Одесі двох священників Української православної церкви Московського патріархату (УПЦ МП), яких підозрюють у поширенні російської пропаганди та виправдовуванні війни.

За даними слідства, 58-річний священник під час розмов із парафіянами вихваляв російських військових та принижував віру інших конфесій.

Також він співпрацював з проросійськими діячами, які переховуються в Росії, та разом із донькою передавав їм фото для фейкових матеріалів російських ЗМІ, зазначають правоохоронці.

Другий затриманий — 44-річний протоієрей, який, за версією СБУ, у проповідях виправдовував російські обстріли українських міст.

В Одесі священників УПЦ МП підозрюють у виправдовуванні війни РФ. Фото: СБУВ Одесі священників УПЦ МП підозрюють у виправдовуванні війни РФ. Фото: СБУ
В Одесі священників УПЦ МП підозрюють у виправдовуванні війни РФ. Фото: СБУВ Одесі священників УПЦ МП підозрюють у виправдовуванні війни РФ. Фото: СБУ

Обом повідомили про підозру за статтями Кримінального кодексу, зокрема за виправдовування агресії РФ та порушення рівноправності громадян. Їм загрожує до 8 років ув’язнення з конфіскацією майна.

Нагадаємо, раніше президент України Володимир Зеленський підписав указ про позбавлення громадянства Ореста Березовського, відомого під церковним ім’ям Онуфрій — митрополита Української православної церкви Московського патріархату.

Раніше, предстоятель Української православної церкви Московського патріархату митрополит Онуфрій визнав, що мав російський паспорт, але зрештою його нібито позбувся.

Останні новини про: Підозра

Чернишов заявив, що справа проти нього «повністю вигадана» та пояснив свій виїзд за кордон
В Одесі експосадовицю міськради підозрюють у приховуванні активів на ₴9 млн
На Полтавщині місцевих посадовців та керівників підприємств підозрюють у розкраданні бюджету
Реклама

Читайте також:

новини

Після запуску нового водогону у Миколаєві хочуть частково зберегти точки видачі питної води — на план «Б»

Аліса Мелік-Адамян
новини

Одещина стала другою в Україні за кількістю банкрутів у 2025 році

Світлана Іванченко
новини

У Вознесенську жителі закликають міську владу поливати молоді дерева, «інакше вони всі загинуть»

Світлана Іванченко
новини

Сєнкевич розповів, чому ліквідація районних адміністрацій відкладається на «після війни»

Катерина Середа
новини

Спортивну інфраструктуру парка Перемоги відновлювати не планують, — мерія Миколаєва

Альона Коханчук
0
Обговорення

Щоб долучитись до коментарів на сайті МикВісті.

Приєднатись до Клубу МикВісті
Можете скасувати у будь-який момент Payment systems

Останні новини про: Підозра

На Полтавщині місцевих посадовців та керівників підприємств підозрюють у розкраданні бюджету
В Одесі експосадовицю міськради підозрюють у приховуванні активів на ₴9 млн
Чернишов заявив, що справа проти нього «повністю вигадана» та пояснив свій виїзд за кордон

У мерії Південноукраїнська почали службове розслідування через поновлення на посаді ексвіцемера та виплати йому компенсації

В Очакові витратять ₴14 млн на капітальний ремонт водопроводу

4 години тому

У Миколаєві планують висадити 310 нових дерев: їх закуплять за мільйон гривень

Альона Коханчук

Головне сьогодні
Ми запустили клуб МикВісті!

Спільнота читачів, які вірять у силу медіа та змінюють реальність через журналістику

Наша ціль — 200
Вже 46 читачів МікВісті вирішили приєднатись до Клубу
Приєднатися
Apple Pay