В Одесі затримали двох священників УПЦ МП, яких підозрюють у підтримці росіян

Затримання священника УПЦ МП в Одесі. Фото: СБУ

СБУ повідомила про затримання в Одесі двох священників Української православної церкви Московського патріархату (УПЦ МП), яких підозрюють у поширенні російської пропаганди та виправдовуванні війни.

За даними слідства, 58-річний священник під час розмов із парафіянами вихваляв російських військових та принижував віру інших конфесій.

Також він співпрацював з проросійськими діячами, які переховуються в Росії, та разом із донькою передавав їм фото для фейкових матеріалів російських ЗМІ, зазначають правоохоронці.

Другий затриманий — 44-річний протоієрей, який, за версією СБУ, у проповідях виправдовував російські обстріли українських міст.

В Одесі священників УПЦ МП підозрюють у виправдовуванні війни РФ. Фото: СБУ

Обом повідомили про підозру за статтями Кримінального кодексу, зокрема за виправдовування агресії РФ та порушення рівноправності громадян. Їм загрожує до 8 років ув’язнення з конфіскацією майна.

Нагадаємо, раніше президент України Володимир Зеленський підписав указ про позбавлення громадянства Ореста Березовського, відомого під церковним ім’ям Онуфрій — митрополита Української православної церкви Московського патріархату.

Раніше, предстоятель Української православної церкви Московського патріархату митрополит Онуфрій визнав, що мав російський паспорт, але зрештою його нібито позбувся.