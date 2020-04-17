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Медиарух и медийные общественные организации Украины рассматривают призыв предстоятеля УПЦ МП Онуфрия приходить на Пасху в церковь несмотря на карантин как диверсию против украинского народа.
Об этом говорится в их заявлении, обнародованном на Детекторе медиа.
– Мы, представители Медиаруху Медиа за осознанный выбор и медийных общественных организаций Украины, осуждаем призыв предстоятеля УПЦ Московского патриархата Онуфрия к прихожанам приходить на Пасхальную службу в церковь во время вспышки коронавируса, — говорится в заявлении.
В заявлении подчеркивается, что в связи с пандемией коронавируса правительство запретило проведение массовых мероприятий в Украине, в том числе религиозных. Накануне Пасхальных праздников большинство церковных лидеров призывают верующих оставаться дома и смотреть богослужения онлайн.
Напомним, предстоятель УПЦ МП митрополит Онуфрий заявил, что несмотря на коронавирус, их храмы будут проводить богослужения на Пасху. В то время как ПЦУ призвала мирян оставаться дома и участвовать в молитве и богослужении онлайн.
– Мы рассматриваем такое заявление как попытку диверсии против украинского народа. Идя в церковь, прихожане подвергают смертельной опасности не только себя, но и своих детей, родителей, соседей, медработников — всех, кто рядом, — отмечается в заявлении.
Медиарух отмечает, что распространение коронавируса из-за скопления людей в церквях также может нанести удар по имиджу Украины.
– Власть, которая не справится с вызовом пандемии, рискует потерять доверие как внутри страны, так и среди международных партнеров и инвесторов, — отмечают авторы заявления.
Они призывают украинскую власть усилить разъяснение для граждан о необходимости праздновать Пасху дома и не посещать церковь во время вспышки коронавируса.
– Посещение церкви в нынешних условиях ставит под угрозу здоровье и жизнь украинцев, а также усиливает нагрузку на экономику. За лечение больных должен кто-то заплатить, в случае государственных средств — это делают налогоплательщики. Массовое заражение верующих может иметь катастрофические последствия, — отмечают авторы заявления.
Кроме Медиаруху, заявление подписали ОО Интерньюз-Украина, ОО Детектор медиа, Фонд Общественность, Дмитрий Крапивенко, главный редактор журнала Украинская неделя, ОО Институт массовой информации, ОО Центр демократии и верховенства права (ЦЕДЕМ), ОО Институт демократии им. Филиппа Орлика, ОО Платформа прав человека, ОО Украинский институт медиа и коммуникации, ОО Институт развития региональной прессы, Информационная кампания По ту сторону новостей.
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Медиарух и медийные общественные организации Украины рассматривают призыв предстоятеля УПЦ МП Онуфрия приходить на Пасху в церковь несмотря на карантин как диверсию против украинского народа.
Об этом говорится в их заявлении, обнародованном на Детекторе медиа.
– Мы, представители Медиаруху Медиа за осознанный выбор и медийных общественных организаций Украины, осуждаем призыв предстоятеля УПЦ Московского патриархата Онуфрия к прихожанам приходить на Пасхальную службу в церковь во время вспышки коронавируса, — говорится в заявлении.
В заявлении подчеркивается, что в связи с пандемией коронавируса правительство запретило проведение массовых мероприятий в Украине, в том числе религиозных. Накануне Пасхальных праздников большинство церковных лидеров призывают верующих оставаться дома и смотреть богослужения онлайн.
Напомним, предстоятель УПЦ МП митрополит Онуфрий заявил, что несмотря на коронавирус, их храмы будут проводить богослужения на Пасху. В то время как ПЦУ призвала мирян оставаться дома и участвовать в молитве и богослужении онлайн.
– Мы рассматриваем такое заявление как попытку диверсии против украинского народа. Идя в церковь, прихожане подвергают смертельной опасности не только себя, но и своих детей, родителей, соседей, медработников — всех, кто рядом, — отмечается в заявлении.
Медиарух отмечает, что распространение коронавируса из-за скопления людей в церквях также может нанести удар по имиджу Украины.
– Власть, которая не справится с вызовом пандемии, рискует потерять доверие как внутри страны, так и среди международных партнеров и инвесторов, — отмечают авторы заявления.
Они призывают украинскую власть усилить разъяснение для граждан о необходимости праздновать Пасху дома и не посещать церковь во время вспышки коронавируса.
– Посещение церкви в нынешних условиях ставит под угрозу здоровье и жизнь украинцев, а также усиливает нагрузку на экономику. За лечение больных должен кто-то заплатить, в случае государственных средств — это делают налогоплательщики. Массовое заражение верующих может иметь катастрофические последствия, — отмечают авторы заявления.
Кроме Медиаруху, заявление подписали ОО Интерньюз-Украина, ОО Детектор медиа, Фонд Общественность, Дмитрий Крапивенко, главный редактор журнала Украинская неделя, ОО Институт массовой информации, ОО Центр демократии и верховенства права (ЦЕДЕМ), ОО Институт демократии им. Филиппа Орлика, ОО Платформа прав человека, ОО Украинский институт медиа и коммуникации, ОО Институт развития региональной прессы, Информационная кампания По ту сторону новостей.