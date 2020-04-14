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Предстоятель Украинской православной церкви Московского патриархата митрополит Онуфрий сказал, что веряне могут приходить на пасхальные богослужения во время карантина.
Об этом он заявил в своем обращении.
Он отметил, что прихожане будут молиться на улице, соблюдая санитарные нормы.
«В этом году праздник Святой Пасхи у нас особый из-за вирусной болезни, которая распространяется по земному шару. Поэтому сообщаю вам, дорогие братья и сестры, в храмах пасхальные богослужения будут совершаться. Те верующие, которые придут на богослужение, будут стоять и молиться на улице, соблюдая все необходимые санитарные нормы», — сказал Онуфрий.
Также он отметил, что прихожане, которые останутся дома на Пасху, смогут увидеть службу на телеканалах «Украина» и «Интер».
Напомним, что 85% украинцев не планируют идти на Пасху в церковь. Социологи отмечают, что еще в марте, в начале карантина, таких было только 21%.
Ранее Николаевский городской голова Александр Сенкевич призвал жителей города не ходить на Пасху в церковь для богослужения из-за возможного распространения коронавируса.
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Предстоятель Украинской православной церкви Московского патриархата митрополит Онуфрий сказал, что веряне могут приходить на пасхальные богослужения во время карантина.
Об этом он заявил в своем обращении.
Он отметил, что прихожане будут молиться на улице, соблюдая санитарные нормы.
«В этом году праздник Святой Пасхи у нас особый из-за вирусной болезни, которая распространяется по земному шару. Поэтому сообщаю вам, дорогие братья и сестры, в храмах пасхальные богослужения будут совершаться. Те верующие, которые придут на богослужение, будут стоять и молиться на улице, соблюдая все необходимые санитарные нормы», — сказал Онуфрий.
Также он отметил, что прихожане, которые останутся дома на Пасху, смогут увидеть службу на телеканалах «Украина» и «Интер».
Напомним, что 85% украинцев не планируют идти на Пасху в церковь. Социологи отмечают, что еще в марте, в начале карантина, таких было только 21%.
Ранее Николаевский городской голова Александр Сенкевич призвал жителей города не ходить на Пасху в церковь для богослужения из-за возможного распространения коронавируса.