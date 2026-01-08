 Шуфричу дозволили вийти під заставу у понад ₴33 млн

  • четвер

    8 січня, 2026

  • 1.2°
    Похмуро

    Миколаїв

  8 січня , 2026 четвер

  • Миколаїв • 1.2° Похмуро

Клуб

Апеляційний суд дозволив Шуфричу вийти з СІЗО під заставу у понад ₴33 млн

Нестор Шуфрич, фото: Стас Юрченко, ҐратиНестор Шуфрич, фото: Стас Юрченко, Ґрати

Київський апеляційний суд дозволив народному депутату Нестору Шуфричу, якого підозрюють у державній зраді та фінансуванні Росгвардії, вийти під заставу у розмірі 33 мільйонів та 280 тисяч гривень.

Про це повідомили в Офісі генерального прокурора у коментарі «Українській правді».

В ОГП уточнили, що відповідне рішення Київського апеляційного суду ухвалили ще 6 січня.

Водночас, за інформацією hromadske з посиланням на адвоката парламентаря Віктора Карпенка, станом на сьогодні, 8 січня, Нестор Шуфрич і надалі перебуває у слідчому ізоляторі. Проте захисник наголосив, що заставу «звісно ж, планують внести».

Справа Нестора Шуфрича

Нагадаємо, що 15 вересня 2023 року СБУ прийшла з обшуками до Нестора Шуфрича. Під час обшуків у нього вдома в селі Козин на Київщині знайшли низку медалей, колекцію кітелів і десяток радянських нагород. Також у нього знайшли документ зі схемою автономії для Донецької та Луганської областей.

Після Нестору Шуфричу вручили підозру у державній зраді.

Перебуваючи вже у СІЗО Нестор Шуфрич отримав ще одну підозру на цей раз у фінансуванні російських військ у Криму. За даними слідства, він платив гроші Росгвардії за воєнізовану охорону своєї елітної нерухомості на території півострова. Тільки за 3 місяці 2016 року підконтрольна йому компанія сплатила росіянам за ці послуги понад пів мільйона рублів.

Головне сьогодні