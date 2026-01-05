 Посадовцю «Київтеплокомуненерго» оголосили підозру через падіння дівчини в яму окропом

Дівчину, яка впала в яму з окропом, перевезли на лікування до Німеччини, а комунальнику оголосили підозру

Посадовцю «Київтеплокомуненерго» оголосили підозру через падіння дівчини в яму окропом. Фото: НацполіціяПосадовцю «Київтеплокомуненерго» оголосили підозру через падіння дівчини в яму окропом. Фото: Нацполіція

У Києві повідомили про підозру посадовцю «Київтеплокомуненерго», який відповідав за аварійні роботи на ділянці, де 16-річна дівчина впала в яму з окропом.

Про це заявили в Київській міській прокуратурі.

Наразі потерпіла перебуває у критичному стані. Нещодавно її ввели в медикаментозний сон доправили до Німеччини для подальшого лікування.

За даними правоохоронців, ідеться про керівника одного з підрозділів підприємства. Слідство вважає, що він не подбав про належне огородження небезпечної ділянки. Через це дівчина провалилася в яму, яка утворилася після прориву труби.

Посадовцю «Київтеплокомуненерго» оголосили підозру через падіння дівчини в яму окропом. Фото: Київська міська прокуратураПосадовцю «Київтеплокомуненерго» оголосили підозру через падіння дівчини в яму окропом. Фото: Київська міська прокуратура

Посадовця підозрюють у порушенні правил безпеки під час робіт підвищеної небезпеки. За цією статтею йому загрожує до восьми років тюрми. Суду вже подали клопотання про взяття під варту, підозрюваного затримали.

Нагадаємо, інцидент стався 2 січня на проспекті Лобановського. Яма з окропом не була належним чином огороджена. Дівчина отримала важкі опіки — уражено 73% тіла.

