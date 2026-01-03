У Києві дівчина впала в яму з окропом і отримала 73% опіків тіла: поліція розслідує недбальство комунальників
13:40, 03 січня, 2026
-
У Києві 16-річна дівчина впала в яму з окропом на проспекті Лобановського та отримала 73% опіків тіла, правоохоронці розслідують недбалість комунальників.
Про це повідомили у пресслужбі Київської міської прокуратури.
Правоохоронці з'ясували, що 2 січня працівники теплоенерго працювали на місці пошкодження тепломережі центрального опалення. Зазначається, що комунальники не встановили огорожу та попереджувальних знаків біля аварійної ділянки та ям, які утворились.
Так у яму з гарячою водою впала дівчина, яка отримала 73% опіків тіла. Зазначається, що вона у реанімації. Крім того, опіки ніг отримала 53-річна жінка, яка вступила в гарячу воду, яка текла по тротуару.
«Близька 16 години дівчина безперешкодно пройшла до місця аварії, де впала в яму з гарячою водою, отримавши 73% опіків тіла, вона у лікарні у критично важкому стані. На цей час за її життя борються лікарі», — йдеться у повідомленні.
У Нацполіції зазначили, що досудове розслідування проводиться за фактом службової недбалості та порушення правил безпеки під час виконання робіт з підвищеною небезпекою, що спричинило тяжкі наслідки. Санкції передбачають до 8 років тюрми.
«Наразі правоохоронці встановлюють усі обставини події та надають правову оцінку діям посадових осіб, відповідальних за утримання й безпечну експлуатацію тепломереж», — йдеться у повідомленні.
Раніше повідомлялось, що у Миколаєві чоловік провалився в люк, кришка якого перевернулася, коли він на неї наступив.
