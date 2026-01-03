 У Києві дівчина впала в яму з окропом і отримала 73% опіків тіла

  • субота

    3 січня, 2026

  • 5.9°
    Слабкий дощ

    Миколаїв

  • 3 січня , 2026 субота

  • Миколаїв • 5.9° Слабкий дощ

Клуб

Усі права захищені Законами України. Передрук матеріалів тільки з посиланням на джерело
© 2009-2026 Газета НикВести Свідоцтво про реєстрацію ID: R-40-00984

У Києві дівчина впала в яму з окропом і отримала 73% опіків тіла: поліція розслідує недбальство комунальників

У Києві дівчина впала в яму з окропом і отримала 73% опіків тіла. Фото: НацполіціяУ Києві дівчина впала в яму з окропом і отримала 73% опіків тіла. Фото: Нацполіція

У Києві 16-річна дівчина впала в яму з окропом на проспекті Лобановського та отримала 73% опіків тіла, правоохоронці розслідують недбалість комунальників.

Про це повідомили у пресслужбі Київської міської прокуратури.

Правоохоронці з'ясували, що 2 січня працівники теплоенерго працювали на місці пошкодження тепломережі центрального опалення. Зазначається, що комунальники не встановили огорожу та попереджувальних знаків біля аварійної ділянки та ям, які утворились.

У Києві дівчина впала в яму з окропом і отримала 73% опіків тіла. Фото: НацполіціяУ Києві дівчина впала в яму з окропом і отримала 73% опіків тіла. Фото: Нацполіція
У Києві дівчина впала в яму з окропом і отримала 73% опіків тіла. Фото: НацполіціяУ Києві дівчина впала в яму з окропом і отримала 73% опіків тіла. Фото: Нацполіція

Так у яму з гарячою водою впала дівчина, яка отримала 73% опіків тіла. Зазначається, що вона у реанімації. Крім того, опіки ніг отримала 53-річна жінка, яка вступила в гарячу воду, яка текла по тротуару.

«Близька 16 години дівчина безперешкодно пройшла до місця аварії, де впала в яму з гарячою водою, отримавши 73% опіків тіла, вона у лікарні у критично важкому стані. На цей час за її життя борються лікарі», — йдеться у повідомленні.

У Нацполіції зазначили, що досудове розслідування проводиться за фактом службової недбалості та порушення правил безпеки під час виконання робіт з підвищеною небезпекою, що спричинило тяжкі наслідки. Санкції передбачають до 8 років тюрми.

«Наразі правоохоронці встановлюють усі обставини події та надають правову оцінку діям посадових осіб, відповідальних за утримання й безпечну експлуатацію тепломереж», — йдеться у повідомленні.

У Києві дівчина впала в яму з окропом і отримала 73% опіків тіла. Фото: НацполіціяУ Києві дівчина впала в яму з окропом і отримала 73% опіків тіла. Фото: Нацполіція
У Києві дівчина впала в яму з окропом і отримала 73% опіків тіла. Фото: НацполіціяУ Києві дівчина впала в яму з окропом і отримала 73% опіків тіла. Фото: Нацполіція

Раніше повідомлялось, що у Миколаєві чоловік провалився в люк, кришка якого перевернулася, коли він на неї наступив.

Останні новини про: Київ

У Києві з’явилося перше мобільне укриття, сертифіковане ДСНС
У Києві можуть закрити Колесо огляду на Подолі через аварійний стан атракціону
Вночі росіяни атакували Київщину: є постраждалі, зруйновані будинки
Реклама
Читайте також:
новини
У 2025 році на Миколаївщині відкрили 940 нових підприємств і створили 11 тисяч робочих місць

Анна Гакман
новини
Святковий тиждень у Миколаєві: куди піти та що подивитися

Марія Хаміцевич
новини
У миколаївській «Казці» квитки на зимову ковзанку одні серед найдорожчих в Україні

Ірина Олехнович
новини
Чому миколаївці не користуються укриттями: опитування «МикВісті»

Альона Коханчук
новини
У Миколаєві зможуть підвищити зарплати посадовцям за умови фінансової допомоги з держбюджету

Альона Коханчук
0
Обговорення

Щоб долучитись до коментарів на сайті МикВісті.

Приєднатись до Клубу МикВісті
Можете скасувати у будь-який момент Payment systems

Останні новини про: Київ

Вночі росіяни атакували Київщину: є постраждалі, зруйновані будинки
У Києві можуть закрити Колесо огляду на Подолі через аварійний стан атракціону
У Києві з’явилося перше мобільне укриття, сертифіковане ДСНС

СВІТ

Трамп підтвердив удари США по Венесуелі та заявив про вивезення Мадуро з країни

АВАРІЯ

У Миколаєві проблеми з водою: які бювети працюють

6 годин тому

Миколаїв за два роки вклав 1,7 млрд грн у комунальні підприємства: куди пішли гроші

Юлія Бойченко

Головне сьогодні