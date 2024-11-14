У центрі Миколаєва чоловік провалився у відкритий люк

У Миколаєві чоловік провалився в люк, кришка якого перевернулася, коли він на неї наступив.

Про це повідомила у групі Contact Center при Миколаївській міській раді мешканка Світлана Гончаренко з проханням закрити люк задля безпеки перехожих.

Вона зазначила, що інцидент стався неподалік від зупинки громадського транспорту і паркувальної кишені. Діставати чоловіка довелось перехожим.

Фото: Світлана Гончаренко Фото: Світлана Гончаренко Фото: Світлана Гончаренко

У коментарі «МикВісті» жителька зазначила, що ситуація сталась три тижні тому, але за цей час люк так ніхто і закрив.

— В люк впав чоловік. Фалєєвська, 24. Люк був прикритий, але чоловік наступив і кришка перевернулася. Чоловіка люди витягнули, кришку зняли, тепер зовсім відкритий. Поряд зупинка, парковка, — поскаржилась жінка.

Нагадаємо, що у 2023 році комунальне підприємство «Миколаївводоканал» отримало від партнерів 450 нових люків. Тоді містян просили повідомляти про зруйновані чи відкриті колодязі.