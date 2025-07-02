Митрополита УПЦ (МП) Онуфрія позбавили українського громадянства

Митрополит Онуфрій. Фото: УНІАН

Президент України Володимир Зеленський підписав указ про позбавлення громадянства Ореста Березовського, відомого під церковним ім’ям Онуфрій — митрополита Української православної церкви Московського патріархату.

Як повідомила Служба безпеки України, ще у 2002 році Онуфрій добровільно набув громадянство Російської Федерації, проте не повідомив про це українські державні органи. Незважаючи на це, він продовжував користуватися правами громадянина України.

Правоохоронці також заявили, що митрополит зберігає тісні зв’язки з Московською патріархією й свідомо виступав проти канонічної незалежності української церкви. Зазначається, що він підтримував проросійської церковної політики навіть після початку повномасштабного вторгнення Росії.

«Попри повномасштабне вторгнення, Березовський (Онуфрій) фактично продовжує підтримувати політику РПЦ та її керівництва, зокрема Патріарха Кирила (Гундяєва)», — йдеться у повідомленні.

Раніше, предстоятель Української православної церкви Московського патріархату митрополит Онуфрій визнав, що мав російський паспорт, але зрештою його нібито позбувся.