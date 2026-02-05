 Жителі Миколаївщини будуть по 18 годин без світла: графіки відключень на 6 лютого

  • четвер

    5 лютого, 2026

  • -2.5°
    Слабкий сніг

    Миколаїв

  • 5 лютого , 2026 четвер

  • Миколаїв • -2.5° Слабкий сніг

Клуб

Усі права захищені Законами України. Передрук матеріалів тільки з посиланням на джерело
© 2009-2026 Газета НикВести Свідоцтво про реєстрацію ID: R-40-00984

До 18 годин без світла: якими будуть графіки відключень на Миколаївщині 6 лютого

6 лютого жителі Миколаївщини будуть до 18 годин без світла. Ілюстративне фото: МикВісті6 лютого жителі Миколаївщини будуть до 18 годин без світла. Ілюстративне фото: МикВісті

У Миколаєві та по області 6 лютого очікуються планові відключення електроенергії.

Як повідомили в «Миколаївобленерго», погодинні графіки діятимуть з 00:00 до 23:59.

У розрізі підчерг попередній прогноз виглядає так:

  • 1.1 – 00:00 - 02:30; 04:30 - 10:30; 12:30 - 18:30; 20:30 - 00:00
    Всього: 18 годин
  • 1.2 – 00:30 - 06:30; 08:30 - 14:30; 16:30 - 22:30
    Всього: 18 годин
  • 2.1 – 00:00 - 04:30; 06:30 - 12:30; 14:30 - 20:30; 22:30 - 00:00
    Всього: 18 годин
  • 2.2 – 00:30 - 06:30; 08:30 - 14:30; 16:30 - 22:30
    Всього: 18 годин
  • 3.1 – 00:00 - 04:30; 06:30 - 12:30; 14:30 - 20:30; 22:30 - 00:00
    Всього: 18 годин
  • 3.2 – 00:00 - 00:30; 04:30 - 08:30; 10:30 - 16:30; 18:30 - 00:00
    Всього: 16 годин
  • 4.1 – 02:30 - 08:30; 10:30 - 16:30; 18:30 - 00:00
    Всього: 17 години 30 хвилин
  • 4.2 – 02:30 - 08:30; 10:30 - 16:30; 18:30 - 00:00
    Всього: 17 години 30 хвилин
  • 5.1 – 00:00 - 04:30; 06:30 - 12:30; 14:30 - 20:30; 22:30 - 00:00
    Всього: 18 годин
  • 5.2 – 00:00 - 00:30; 04:30 - 10:30; 12:30 - 18:30; 20:30 - 00:00
    Всього: 16 годин
  • 6.1 – 00:30 - 06:30; 08:30 - 14:30; 16:30 - 22:30
    Всього: 18 годин
  • 6.2 – 00:00 - 02:30; 06:00 - 10:30; 12:30 - 18:30; 20:30 - 00:00
    Всього: 16 години 30 хвилин

Нагадаємо, раніше в РНБО заявили, що графіки обмеження світла в Україні діятимуть ще тривалий час, незалежно від того чи будуть ракетні обстріли з боку Росії чи ні.

Останні новини про: Відключення електроенергії

Частина Корабельного району в Миколаєві буде без світла через аварійні ремонтні роботи
Свириденко: в Україні простоюють готові до запуску когенераційні установки, для контролю ситуації створили штаб
«Ситуація складна, але контрольована», — в Укренерго спростували чутки про посилення відключень світла
Реклама
Читайте також:
новини
Холод повертається: у Миколаєві знову вдарять морози до –17°

Ірина Олехнович
новини
У Миколаївській області встановлено 65 модульних будинків для переселенців

Альона Коханчук
новини
Бібліотека, Sony PS та навчальні заходи: у Миколаєві відкрили STEM-лабораторію для молоді

Анна Гакман
новини
Театр, кіно й концерти: що відвідати в Миколаєві цього тижня

Марія Хаміцевич
новини
«Не пріоритет», — у Службі відновлення пояснили, чому немає освітлення на Інгульському та Варварівському мостах

Анна Гакман
0
Обговорення

Щоб долучитись до коментарів на сайті МикВісті.

Приєднатись до Клубу МикВісті
Можете скасувати у будь-який момент Payment systems

Останні новини про: Відключення електроенергії

«Ситуація складна, але контрольована», — в Укренерго спростували чутки про посилення відключень світла
Свириденко: в Україні простоюють готові до запуску когенераційні установки, для контролю ситуації створили штаб
Частина Корабельного району в Миколаєві буде без світла через аварійні ремонтні роботи

Кісельова про структуру мерії: депутатам треба показати, чому при оптимізації зберігають штат

У Миколаєві знову вдарять морози до –17°

4 години тому

Головне сьогодні