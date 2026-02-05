До 18 годин без світла: якими будуть графіки відключень на Миколаївщині 6 лютого

6 лютого жителі Миколаївщини будуть до 18 годин без світла. Ілюстративне фото: МикВісті

У Миколаєві та по області 6 лютого очікуються планові відключення електроенергії.

Як повідомили в «Миколаївобленерго», погодинні графіки діятимуть з 00:00 до 23:59.

У розрізі підчерг попередній прогноз виглядає так:

1.1 – 00:00 - 02:30; 04:30 - 10:30; 12:30 - 18:30; 20:30 - 00:00

Всього: 18 годин 1.2 – 00:30 - 06:30; 08:30 - 14:30; 16:30 - 22:30

Всього: 18 годин 2.1 – 00:00 - 04:30; 06:30 - 12:30; 14:30 - 20:30; 22:30 - 00:00

Всього: 18 годин 2.2 – 00:30 - 06:30; 08:30 - 14:30; 16:30 - 22:30

Всього: 18 годин 3.1 – 00:00 - 04:30; 06:30 - 12:30; 14:30 - 20:30; 22:30 - 00:00

Всього: 18 годин 3.2 – 00:00 - 00:30; 04:30 - 08:30; 10:30 - 16:30; 18:30 - 00:00

Всього: 16 годин 4.1 – 02:30 - 08:30; 10:30 - 16:30; 18:30 - 00:00

Всього: 17 години 30 хвилин 4.2 – 02:30 - 08:30; 10:30 - 16:30; 18:30 - 00:00

Всього: 17 години 30 хвилин 5.1 – 00:00 - 04:30; 06:30 - 12:30; 14:30 - 20:30; 22:30 - 00:00

Всього: 18 годин 5.2 – 00:00 - 00:30; 04:30 - 10:30; 12:30 - 18:30; 20:30 - 00:00

Всього: 16 годин 6.1 – 00:30 - 06:30; 08:30 - 14:30; 16:30 - 22:30

Всього: 18 годин 6.2 – 00:00 - 02:30; 06:00 - 10:30; 12:30 - 18:30; 20:30 - 00:00

Нагадаємо, раніше в РНБО заявили, що графіки обмеження світла в Україні діятимуть ще тривалий час, незалежно від того чи будуть ракетні обстріли з боку Росії чи ні.