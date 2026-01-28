У РНБО попередили, що графіки відключення світла в Україні діятимуть навіть влітку
- Новини України
-
•
-
- Ірина Олехнович
-
•
-
21:10, 28 січня, 2026
-
Графіки обмеження світла в Україні діятимуть ще тривалий час, незалежно від того чи будуть ракетні обстріли з боку Росії чи ні.
Про це заявила радниця секретаря Ради національної безпеки і оборони з питань енергетики та критичної інфраструктури Ольга Бабій в ефірі «Новини.LIVE».
За її словами, відключення електроенергії стали довгостроковою реальністю, до якої українцям доведеться адаптуватися. Навіть за відсутності атак енергосистема залишатиметься дефіцитною, зокрема через пікові навантаження влітку.
Клуб МикВісті — місце, де читач і редакція по один бік.
Учасники мають закритий чат, ексклюзивну розсилку із залаштунків життя журналістів, бачать новини раніше й впливають на зміни.
Приєднуйся. Разом тримаємо місто світлим
Отримувачем внесків є ГО «Миколаївський Медіа Хаб» (ЄДРПОУ 45160758). Здійснюючи внесок, ви підтверджуєте згоду з тим, що внесена сума не підлягає поверненню та може бути використана ГО «Миколаївський Медіа Хаб» на реалізацію статутної діяльності, що включає підтримку незалежної журналістики та створення суспільно важливого контенту. Публічна оферта.
— Будь-які графіки обмежень з нами вже надовго — в будь-якій ситуації. Навіть якщо не буде ракетно-бомбових ударів. Є надія, що енергетики отримають фінансування та обладнання і зможуть працювати далі, але швидкого повернення до стабільності не буде, — зазначила Ольга Бабій.
Вона додала, що нинішню ситуацію ускладнила холодна зима, а підготуватися до безпрецедентних за масштабами атак на енергосистему було практично неможливо, адже жодна країна раніше не стикалася з подібними викликами.
Водночас, вона підкреслила, що зараз можна очікувати нагнітання ситуації, адже росіяни намагатимуться руйнувати енергосистему й надалі.
— Може бути тимчасова довгострокова відсутність електроенергії... Це просто питання часу: або питання тижня, або питання двох-трьох тижнів. Дійсно, ми можемо мати жорсткі графіки, але ці жорсткі графіки, вони викликані декількома моментами. Перший момент — це температурні режими... Друга частина питання — це те, що в нас руйнується постійно генерація ракетно-бомбовими ударами, — пояснила Ольга Бабій.
Разом із тим Бабій наголосила, що Україна вже має досвід проходження повного блекауту у 2022 році й здатна впоратися з нинішніми викликами. Покращення ситуації можливе наприкінці лютого — з підвищенням температури та збільшенням сонячної генерації, однак повної стабілізації найближчим часом очікувати не варто.
Нагадаємо, раніше очільника Миколаївської ОВА Віталій Кім пообіцяв, що в області найближчим часом може зрости кількість електроенергії в мережі завдяки когенерації.
Останні новини про: Відключення електроенергії
Щоб долучитись до коментарів авторизуйтесь на сайті МикВісті.