 В РНБО попередили, що графіки відключення світла в Україні діятимуть навіть влітку

Клуб

У РНБО попередили, що графіки відключення світла в Україні діятимуть навіть влітку

Ольга Бабій. Фото: facebook.com/76boaОльга Бабій. Фото: facebook.com/76boa

Графіки обмеження світла в Україні діятимуть ще тривалий час, незалежно від того чи будуть ракетні обстріли з боку Росії чи ні.

Про це заявила радниця секретаря Ради національної безпеки і оборони з питань енергетики та критичної інфраструктури Ольга Бабій в ефірі «Новини.LIVE».

За її словами, відключення електроенергії стали довгостроковою реальністю, до якої українцям доведеться адаптуватися. Навіть за відсутності атак енергосистема залишатиметься дефіцитною, зокрема через пікові навантаження влітку.

— Будь-які графіки обмежень з нами вже надовго — в будь-якій ситуації. Навіть якщо не буде ракетно-бомбових ударів. Є надія, що енергетики отримають фінансування та обладнання і зможуть працювати далі, але швидкого повернення до стабільності не буде, — зазначила Ольга Бабій.

Вона додала, що нинішню ситуацію ускладнила холодна зима, а підготуватися до безпрецедентних за масштабами атак на енергосистему було практично неможливо, адже жодна країна раніше не стикалася з подібними викликами.

Водночас, вона підкреслила, що зараз можна очікувати нагнітання ситуації, адже росіяни намагатимуться руйнувати енергосистему й надалі.

— Може бути тимчасова довгострокова відсутність електроенергії... Це просто питання часу: або питання тижня, або питання двох-трьох тижнів. Дійсно, ми можемо мати жорсткі графіки, але ці жорсткі графіки, вони викликані декількома моментами. Перший момент — це температурні режими... Друга частина питання — це те, що в нас руйнується постійно генерація ракетно-бомбовими ударами, — пояснила Ольга Бабій.

Разом із тим Бабій наголосила, що Україна вже має досвід проходження повного блекауту у 2022 році й здатна впоратися з нинішніми викликами. Покращення ситуації можливе наприкінці лютого — з підвищенням температури та збільшенням сонячної генерації, однак повної стабілізації найближчим часом очікувати не варто.

Нагадаємо, раніше очільника Миколаївської ОВА Віталій Кім пообіцяв, що в області найближчим часом може зрости кількість електроенергії в мережі завдяки когенерації.

