Святкові трамваї та тролейбуси вийдуть на маршрути Миколаєва

У Миколаєві запускають святкові трамваї та тролейбуси. Фото: «Миколаївелектротранс»

До різдвяних свят у Миколаєві частину трамваїв та тролейбусів прикрасили декораціями. Вже від завтра вони курсуватимуть містом.

Як повідомили в КП «Миколаївелектротранс», з 6 грудня святковий транспорт: трамвай №1112 та тролейбус №0046 — курсуватиме різними маршрутами міста.

У переддень Різдва до них приєднаються додаткові прикрашені трамваї та тролейбуси, які курсуватимуть приблизно до 3 січня. Відстежувати рух святкового транспорту можна через мобільні додатки CityBus та EasyWay.

