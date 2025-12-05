Святкові трамваї та тролейбуси вийдуть на маршрути Миколаєва
- Новини Миколаєва
-
•
-
- Світлана Іванченко
-
•
-
17:37, 05 грудня, 2025
-
До різдвяних свят у Миколаєві частину трамваїв та тролейбусів прикрасили декораціями. Вже від завтра вони курсуватимуть містом.
Як повідомили в КП «Миколаївелектротранс», з 6 грудня святковий транспорт: трамвай №1112 та тролейбус №0046 — курсуватиме різними маршрутами міста.
У переддень Різдва до них приєднаються додаткові прикрашені трамваї та тролейбуси, які курсуватимуть приблизно до 3 січня. Відстежувати рух святкового транспорту можна через мобільні додатки CityBus та EasyWay.
Нагадаємо, що за 11 місяців цього року мешканці та гості Миколаєва майже 2,4 мільйона разів сплатили за проїзд у міському електротранспорті через QR-код.
Останні новини про: Миколаїв
Щоб долучитись до коментарів авторизуйтесь на сайті МикВісті.