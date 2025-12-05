  • пʼятниця

    5 грудня, 2025

  • 3.4°
    Похмуро

    Миколаїв

  • 5 грудня , 2025 пʼятниця

  • Миколаїв • 3.4° Похмуро

Клуб

Усі права захищені Законами України. Передрук матеріалів тільки з посиланням на джерело
© 2009-2025 Газета НикВести Свідоцтво про реєстрацію ID: R-40-00984

Святкові трамваї та тролейбуси вийдуть на маршрути Миколаєва

У Миколаєві запускають святкові трамваї та тролейбуси. Фото: «Миколаївелектротранс»У Миколаєві запускають святкові трамваї та тролейбуси. Фото: «Миколаївелектротранс»

До різдвяних свят у Миколаєві частину трамваїв та тролейбусів прикрасили декораціями. Вже від завтра вони курсуватимуть містом.

Як повідомили в КП «Миколаївелектротранс», з 6 грудня святковий транспорт: трамвай №1112 та тролейбус №0046 — курсуватиме різними маршрутами міста.

У переддень Різдва до них приєднаються додаткові прикрашені трамваї та тролейбуси, які курсуватимуть приблизно до 3 січня. Відстежувати рух святкового транспорту можна через мобільні додатки CityBus та EasyWay.

У Миколаєві запускають святкові трамваї та тролейбуси. Фото: «Миколаївелектротранс»У Миколаєві запускають святкові трамваї та тролейбуси. Фото: «Миколаївелектротранс»
У Миколаєві запускають святкові трамваї та тролейбуси. Фото: «Миколаївелектротранс»У Миколаєві запускають святкові трамваї та тролейбуси. Фото: «Миколаївелектротранс»
У Миколаєві запускають святкові трамваї та тролейбуси. Фото: «Миколаївелектротранс»У Миколаєві запускають святкові трамваї та тролейбуси. Фото: «Миколаївелектротранс»

Нагадаємо, що за 11 місяців цього року мешканці та гості Миколаєва майже 2,4 мільйона разів сплатили за проїзд у міському електротранспорті через QR-код.

Останні новини про: Миколаїв

У мерії Миколаєва відзвітували про демонтаж понад 700 рекламних конструкцій цього року
Волонтерка з Миколаєва отримала відзнаку Президента «Золоте серце»
Хотів підірвати військове авто: у Миколаєві чоловіка підозрюють у підготовці теракту
Реклама

Читайте також:

новини

Підрядник пошкодив коріння 7 дерев, облаштовуючи парковку біля історичної будівлі в центрі Миколаєва

Катерина Середа
новини

У Вознесенську до кінця року планують збудувати сонячну електростанцію: витратять понад ₴1 млн

Анна Гакман
новини

У селі на Миколаївщині планують відновити пошкоджений обстрілами ліцей: ремонт коштуватиме ₴30,4 млн

Альона Коханчук
новини

Директор облтеплоенерго назвав «Місто для людей» найпроблемнішою управляючою компанією у Миколаєві: «Немає контакту, дуже тяжко»

Юлія Бойченко
новини

Волонтерка з Миколаєва отримала відзнаку Президента «Золоте серце»

Анна Гакман
0
Обговорення

Щоб долучитись до коментарів на сайті МикВісті.

Приєднатись до Клубу МикВісті
Можете скасувати у будь-який момент Payment systems

Останні новини про: Миколаїв

Хотів підірвати військове авто: у Миколаєві чоловіка підозрюють у підготовці теракту
Волонтерка з Миколаєва отримала відзнаку Президента «Золоте серце»
У мерії Миколаєва відзвітували про демонтаж понад 700 рекламних конструкцій цього року

Підрядник пошкодив коріння 7 дерев, облаштовуючи парковку біля історичної будівлі в центрі Миколаєва

У селі на Миколаївщині планують відновити після обстрілів ліцей за ₴30 млн

3 години тому

Головне сьогодні