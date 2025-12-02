У Миколаєві пасажири оплатили майже 2,4 млн поїздок у електротранспорті через QR-код

З початку року пасажири міського електротранспорту сплатили 2,3 млн поїздок через QR-код. Фото: «Миколаївелектротранс»

За 11 місяців цього року мешканці та гості Миколаєва майже 2,4 мільйона разів сплатили за проїзд у міському електротранспорті через QR-код.

Це на 71% більше, ніж за аналогічний період 2024 року, коли таких оплат було 1,4 мільйона, повідомляють у КП «Миколаївелектротранс».

На підприємстві зазначили, що серед ключових причин стрімкого зростання популярності безготівкової оплати — її зручність та економічна вигода.

Зокрема, електронний квиток коштує 8 гривень, тоді як паперовий у водія — 10 гривень. Крім того, Квиток, придбаний через QR-код, дозволяє робити пересадки протягом 90 хвилин між будь-якими видами електротранспорту. Паперовий квиток такої можливості не надає.

Раніше повідомлялось, що у жовтні пасажири скористалися миколаївськими тролейбусами майже 1,5 мільйона разів. А понад 250 тисяч оплат за проїзд зробили через QR-код.