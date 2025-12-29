«З’їхав з глузду,» — українців обурив коментар Гетьманцева щодо введення ПДВ для ФОП-ів

Голова Комітету Верховної ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев. УНІАН

Голова парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев заявив, що у запровадженні податку на додану вартість для фізичних осіб-підприємців у першу чергу винуваті «хитрий» великий бізнес та недостатня робота фіскалів.

Про це він написав на своїй сторінці у Фейсбук.

«Реальні малі підприємці обурюються в мене на сторінці — чому наші партнери вимагають введення ПДВ для 2 та 3 груп, урівнюючи їх ліміти з загальним лімітом по ПДВ для всіх… Питання і до хитрого великого бізнесу, і до фіскалів, які недопрацьовують,» — зазначив Данило Гетманцев.

Як приклад він привів мережу кафе «Чорноморка», яку раніше звинувачував в ухилянні від сплати податків. За словами депутата, у закладах мережі застосовували схеми з «р2р»-платежами, подрібненням чеків та видачею неофіційних квитанцій. Тоді ще Данило Гетманцев закликав власників самостійно виправити порушення, щоб не повторити долю мережі ресторанів GAGA, де після 36 перевірок ДПС нарахували штрафів на близько 7 мільйонів гривень і анулювали ліцензії на алкоголь.

Допис Данила Гетманцева. Фото: Facebook депутата

Ця публікація викликала значне обговорення у коментарях. Користувачі зазначають, що запровадження ПДВ для другої та третьої категорії ФОПів не вирішує проблему зловживань з боку великого бізнесу та жодним чином не вплине на контрабанду, боротьбу з якою декларує Мінфін цим законопроєктом. Українці наголошують, що нововедення ставить під загрозу увесь середній та малий бізнес, який наразі функціонує в країні попри значні виклики.

Коментарі під дописом Данила Гетманцева. Фото: скриншот з Facebook

Крім того, у коментарях підкреслюють, що нові норми вдарять не лише по підприємцях, а й по кишеням звичайних українців, адже ПДВ традиційно закладається у вартість товарів та послуг.

Коментарі під дописом Данила Гетманцева. Фото: скриншот з Facebook

Коментарі під дописом Данила Гетманцева. Фото: скриншот з Facebook

Нагадаємо, 18 грудня Міністерство фінансів України оприлюднило законопроєкт, який передбачає обов’язкову сплату податку на додану вартість малим бізнесом, що перебуває на спрощеній системі оподаткування.

Цей законопроєкт є умовою отримання Україною нової програми Міжнародного валютного фонду. Хоча вона передбачає фінансування в обсязі близько 8 мільярдів доларів, програма необхідна для залучення коштів від інших міжнародних партнерів — Європейського Союзу, Світового банку та урядів країн-партнерів.

Оприлюднений Мінфіном документ пропонує запровадити ПДВ для всіх платників податків, які перебувають на спрощеній системі оподаткування (1-ї, 2-ї та 3-ї груп), у разі якщо їхній річний дохід перевищить 1 мільйон гривень.

Водночас обов’язок сплачувати ПДВ не поширюватиметься на ФОПів цих груп, чий річний дохід не перевищує 1 мільйон гривень. Платниками ПДВ вони ставатимуть із моменту, коли сума доходу за поточний рік перевищить цей поріг.

Окреме виключення пропонується для е-резидентів, які відкрили ФОП в Україні: для них ПДВ не нараховуватиметься незалежно від обсягу обороту.

Зазначимо, що на Миколаївщині продовжується спад підприємницької активності. За дев’ять місяців 2025 року свою діяльність припинили 5740 ФОПів, що майже дорівнює кількості нових реєстрацій.

Депутат Миколаївської міської ради Олександр Береза зазначив, що законодавча ініціатива щодо запровадження податку на додану вартість для фізичних осіб-підприємців матиме негативні наслідки для економіки прифронтових міст, зокрема і Миколаєва